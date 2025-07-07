Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у червні

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону / © Pixabay

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Протягом червня 2025 року український автопарк поповнився майже 20 тисячами вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Які авто обирають українці?

Найбільшим попитом користуються бензинові автомобілі, що становлять 48% від загальної кількості ввезених вживаних машин. За ними йдуть:

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Електромобілі — 23%

Дизельні авто — 21%

Гібриди — 5%

Авто з ГБО — 3%

Лідером серед імпортованого та вживаного авто залишається Volkswagen Golf. До топ-10 найпопулярніших моделей червня увійшли:

VOLKSWAGEN Golf — 985 од. RENAULT Megane — 698 од. SKODA Octavia — 652 од. VOLKSWAGEN Tiguan — 634 од. TESLA Model Y — 567 од. AUDI Q5 — 560 од. NISSAN Rogue — 520 од. TESLA Model 3 — 513 од. NISSAN Leaf — 468 од. VOLKSWAGEN Passat — 451 од.

Середній вік вживаних автомобілів, що отримали українські номери у червні, становить 8,8 року. Загалом, з початку року українці придбали 113,4 тисячі імпортованих легковиків з пробігом, що незначно на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, українці придбали 1580 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Це на 70% більше, ніж у травні 2024 року.

Збільшення попиту особливо помітне на нові авто китайського виробництва — їх було придбано 1335 одиниць, що на 92% більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас ринок вживаних китайських автомобілів також показав зростання, хоч і скромніше — 245 одиниць, що на 5% більше.

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