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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у червні

Ринок вживаних авто зростає. Українці активно купують імпортні легковики.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону / © Pixabay

Протягом червня 2025 року український автопарк поповнився майже 20 тисячами вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Які авто обирають українці?

Найбільшим попитом користуються бензинові автомобілі, що становлять 48% від загальної кількості ввезених вживаних машин. За ними йдуть:

  • Електромобілі — 23%

  • Дизельні авто — 21%

  • Гібриди — 5%

  • Авто з ГБО — 3%

Лідером серед імпортованого та вживаного авто залишається Volkswagen Golf. До топ-10 найпопулярніших моделей червня увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf — 985 од.

  2. RENAULT Megane — 698 од.

  3. SKODA Octavia — 652 од.

  4. VOLKSWAGEN Tiguan — 634 од.

  5. TESLA Model Y — 567 од.

  6. AUDI Q5 — 560 од.

  7. NISSAN Rogue — 520 од.

  8. TESLA Model 3 — 513 од.

  9. NISSAN Leaf — 468 од.

  10. VOLKSWAGEN Passat — 451 од.

Середній вік вживаних автомобілів, що отримали українські номери у червні, становить 8,8 року. Загалом, з початку року українці придбали 113,4 тисячі імпортованих легковиків з пробігом, що незначно на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, українці придбали 1580 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Це на 70% більше, ніж у травні 2024 року.

Збільшення попиту особливо помітне на нові авто китайського виробництва — їх було придбано 1335 одиниць, що на 92% більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас ринок вживаних китайських автомобілів також показав зростання, хоч і скромніше — 245 одиниць, що на 5% більше.

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