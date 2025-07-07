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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у червні
Ринок вживаних авто зростає. Українці активно купують імпортні легковики.
Протягом червня 2025 року український автопарк поповнився майже 20 тисячами вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Які авто обирають українці?
Найбільшим попитом користуються бензинові автомобілі, що становлять 48% від загальної кількості ввезених вживаних машин. За ними йдуть:
Електромобілі — 23%
Дизельні авто — 21%
Гібриди — 5%
Авто з ГБО — 3%
Лідером серед імпортованого та вживаного авто залишається Volkswagen Golf. До топ-10 найпопулярніших моделей червня увійшли:
VOLKSWAGEN Golf — 985 од.
RENAULT Megane — 698 од.
SKODA Octavia — 652 од.
VOLKSWAGEN Tiguan — 634 од.
TESLA Model Y — 567 од.
AUDI Q5 — 560 од.
NISSAN Rogue — 520 од.
TESLA Model 3 — 513 од.
NISSAN Leaf — 468 од.
VOLKSWAGEN Passat — 451 од.
Середній вік вживаних автомобілів, що отримали українські номери у червні, становить 8,8 року. Загалом, з початку року українці придбали 113,4 тисячі імпортованих легковиків з пробігом, що незначно на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, українці придбали 1580 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Це на 70% більше, ніж у травні 2024 року.
Збільшення попиту особливо помітне на нові авто китайського виробництва — їх було придбано 1335 одиниць, що на 92% більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас ринок вживаних китайських автомобілів також показав зростання, хоч і скромніше — 245 одиниць, що на 5% більше.