Найпопулярніший кросовер серед українців отримав нову модифікацію

Це вже четверта презентація моделі.

Компанія KIA знову представила оновлену версію кросовер Sportage .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Модель, яка отримала нову модифікацію, була презентована на ринку США. "Американський" KIA Sportage презентували завдовжки 4 660 мм, яка на 145 мм більша за європейську версію і на 175 мм перевищує цей параметр моделі-попередника. Колісна база (2 755 мм) більша на 75 та 85 мм відповідно. На асиметричній консолі з'явився масивний важіль коробки передач, хоча машини за океаном оснащені "шайбою", що обертається.

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Новинка буде доступна у двох нових версіях – X-Line та X-Pro. Перша відрізняється 19-дюймовими, іншими бамперами з хромованими вставками, чорними корпусами дзеркал, потужнішими рейлінгами та чорними окладами скла.

"Позашляхова" версія X-Pro отримала 17-дюймові матово-чорні диски із "зубастими" шинами BFGoodrich, протитуманні LED-фари, додатковий режим Snow, підігрів лобового скла та форсунок омивачів. У виконанні X-Pro Prestige до цього списку додадуться потужні світлодіодні фари-прожектори, вентиляція передніх крісел та електропривод переднього пасажирського сидіння.

kiamedia.com

Для моделі поки заявлений один-єдиний агрегат: "атмосферник" 2.5 з віддачею 190 сил. Коробка - восьмидіапазонний автомат. Привід може бути переднім або повним (у цьому випадку дорожній просвіт на 38 мм більший, ніж у попередника), з міжосьовим диференціалом та електрогідравлічною муфтою.

У США Sportage буде чотири основні виконання - LX, EX, SX, SX-Prestige. У списку обладнання – медіасистема з Android Auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa та Google Assistant, бездротова зарядка, музика Harman Kardon, віддалене керування машиною через програму KIA Access. Перелік електронних помічників включає круїз-контроль (використовує дані навігації), систему безпечного відкриття дверей, контроль сліпих зон з функцією запобігання зіткненням, помічника руху на автомагістралях та багато іншого.

Додамо, що початкова версія нового KIA Sportage була презентована влітку. Пізніше з'явилися гібридна версія цієї моделі та для ринку Європи.

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