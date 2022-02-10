Найпопулярніший кросовер серед українців отримав потужну версію

Початкова версія цієї моделі була презентована ще влітку 2021 року.

Популярний в Україні кросовер KIA Sportage отримав нову версію.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що до представленої моделі з ДВЗ додалася гібридна версія PHEV, яка стане найпотужнішою в лінійці. На вибір водієві буде доступно кілька їздових режимів, від стандартного до Comfort, Eco, Sport та абсолютно нового Terrain. Останній призначений для їзди снігом та брудом. Автомобіль пропонуватиметься у двох комплектаціях: X-Line PHEV AWD та X-Line Prestige PHEV AWD.

Новинка створена на основі повнорозмірної модифікації, яка вже пропонується в США зі 190-сильним бензиновим двигуном. Вона на 145 мм довша (4660 мм) європейської версії та на 175 мм перевищує цей параметр моделі-попередника. Колісна база (2755 мм) більша на 75 та 85 мм відповідно.

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У "базі" новий Sportage отримає світлодіодні фари, камеру заднього виду, задні давачі для паркування, диски розмірністю 17 дюймів, двозонний клімат-контроль, мультимедійну систему з восьмидюймовим дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Будуть доступні і "теплі опції" - підігрів всіх сидінь, форсунок та керма, а також електроопалювач салону. KIA Sportage PHEV 2023 модельного року тепер є одним з найбільших кросоверів у своєму класі. Для ніг задніх пасажирів виділено трохи більше одного квадратного метра. А об’єм багажника новинки – 977 літрів.

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KIA Sportage PHEV надає руху бензиновий турбодвигун об'ємом 1,6 літра потужністю 180 кінських сил, якому допомагає 91-сильний електромотор, вбудований у шестидіапазонну автоматичну коробку передач. Пікова віддача бензоелектричної установки становить 265 кінських сил, що робить такий кросовер найпотужнішим у лінійці. Чи буде він і найшвидшим, поки що невідомо, оскільки компанія ще не оприлюднила динамічні характеристики. Натомість відомо, що на зарядку батареї гібрида йде близько двох годин.

Крім того, новинка отримає комплекс електронних "помічників" ADAS та систему електронного кермового управління E-Handling, яка покращить маневровість та стабільність при проходженні поворотів.

Вартість новинки стане відома ближче до початку продажу, який запланований на третій квартал цього року. На ринку йому доведеться конкурувати з новим Nissan Qashqai, Citroen C5 Aircross і Ford Kuga.

В Україні KIA Sportage доступний за ціною від 644 974 грн. Додамо, що початкова версія нового KIA Sportage була презентована влітку. Пізніше з'явилися версії для ринку Європи та для США.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, яка є альтарнатива KIA Sportage на ринку.