Найшвидший автомобіль планети вперше зняли на дорозі: він здатен розганятися до 560 км/год (відео)

Найшвидший автомобіль планети вперше зняли на дорозі: він здатен розганятися до 560 км/год (відео)

Топова його версія отримає потужність у п'ять тисяч "коней".

В Італії проходять випробування найшвидшого автомобіля світу - Devel Sixteen.

Зазначимо, що Devel Sixteen - повинен стати найпотужнішим і найшвидшим серійним авто у світі. Відео із тестових заїздів опублікував офіційний канал бренду Devel.

Компанія Devel Motors з Об'єднаних Арабських Еміратів, яка і є розробником цього автомобіля, називає купе Sixteen "легендою в історії суперкарів", хоча машина все ще перебуває в статусі прототипу.

Серійний варіант дводверки, найпотужніша версія якої нібито буде оснащена 5000-сильним двигуном від драгстера, показали чотири роки тому. Ця неймовірна потужність буде надходити з 12,3-літрового двигуна V16 компанії Devel. Виробник стверджує, що максимальна швидкість, яку допомагає забезпечити агрегат, становить 558 км/год. До "сотні" Devel Sixteen може розганятися за 1,8 секунди.

Devel Sixteen нагадує автомобілі із фільмів про Бетмена. Незважаючи на свою епічну зовнішність, цей проєкт нібито має бути дорожнім автомобілем

Додамо, що гіперкар Devel Sixteen запропонують у трьох версіях: