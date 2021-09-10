Найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla побив рекорд Porsche на легендарній трасі (відео)

Найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla побив рекорд Porsche на легендарній трасі (відео)

Нове досягнення краще на 12 секунд.

Електрокар Tesla Model S Plaid, який є найшвидшим серійним автомобіль в історії, встановив новий рекорд на легендарній трасі Нюрнбургрінг.

Про це повідомляє Teslarati.

Tesla Model S Plaid вперше виїхала на Нюрбургрінг в 2019 році - одразу після презентації Porsche Taycan. Тоді ліфтбек з тримоторний установкою, нібито, пройшов коло за 7 хвилин і 23 секунди, але результат був неофіційним: час вручну засік журналіст Auto Motor und Sport, який був присутній на тесті.

Тепер же знімок з рекордним часом опублікував на своїй сторінці в Twitter Ілон Маск.

Судячи з усього, за 7 хвилин 30,9 секунди Model S Plaid подолала 20,6 кілометра, а на повне коло "Північної петлі" довжиною 20,8 кілометра ліфтбек витратив 7 хвилин 35,6 секунди. Водночас на короткому крузі Tesla на 12 секунд обійшла Porsche Taycan Turbo (7:42.34), але трохи поступилася Chevrolet Corvette Z51 (7:29.90) і Porsche 911 Carrera S (7:30.41).

Маск особливо відзначив, що рекорд встановила серійна Model S Plaid, привезена "просто з заводу". Однак скоро на Нюрбургрінг випустять доопрацьований ліфтбек з новими аеродинамічними деталями, карбоновими гальмами і гоночними покришками, пообіцяв він.

Також читайте Найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla викликав обурення у перших покупців: названо причину

Додамо, американська компанія офіційно заявила, що її Tesla Model S Plaid може розігнатися до максимальних 320 км/год, а на те, щоб подолати першу позначку в 100 км/год їй потрібно всього 1,99 секунди. Це зробить її найшвидшим серійним автомобілем в історії. На тестах седан пройшов гонкову трасу Laguna Seca (3 602 м) за 96 секунд. Примітно, що в день презентації вартість Model S Plaid зросла на 10 тисяч доларів . Відтепер, ціна цього електрокара в США становить мінімум 129 990 доларів.

Раніше в Мережі показали видовищну битву на треку між Tesla та Rimac.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання