Названий бестселер китайського авторинку за підсумками 100 місяців продажу: ця модель представлена в Україні

Названий бестселер китайського авторинку за підсумками 100 місяців продажу: ця модель представлена в Україні

Для покупців одночасно доступні три покоління цієї машини.

Став відомий бестселер китайського авторинку за підсумками майже восьми років продажу.

Так, за інформацією Autohome, цією машиною став позашляховик Haval H6.

Зазначається, що Haval H6 став бестселером сегменту за підсумками 100 місяців продажу у Піднебесній. На конкурентному китайському ринку "шістка" концерну Great Wall домінує понад вісім років, і з моменту дебюту у 2011 році покупців знайшли понад 3,6 мільйони машин трьох поколінь.

Цікаво, що місячний рекорд продажів (80,5 тисячі екземплярів) був поставлений у грудні 2016 року, і поки що жоден кросовер чи позашляховик у Китаї не зміг повторити цей результат.

Успіх Haval H6 у Китаї частково пояснюється хитрою маркетинговою політикою - одночасно продаються (і модернізуються) "шістки" трьох поколінь. Є й інші чинники - ціна найбільш оснащеного і сучасного 2,0-літрового кросовера з повним приводом не перевищує 157 тисяч юанів (670 тисяч грн), а гамма версій постійно розширюється - наприклад, зовсім недавно на ринок вийшов купеподібний H6S з гібридною силовою установкою.

Додамо, що Haval H6 офіційно презентований на ринку України. Ця модель доступна в трьох комплектаціях та коштує від 707 до 860 тисяч грн.