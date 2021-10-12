Названо найбільш технологічний автомобільний бренд у 2021 році

Названо найбільш технологічний автомобільний бренд у 2021 році

Лідер отримав 634 бали.

Американські експерти назвали найбільш технологічний автомобільний бренд у 2021 році.

Відповідне дослідження провели фахівці J.D.Power.

Так, у J.D.Power відзначають, що незважаючи на стрімкий розвиток технологій, далеко не всі з них приносять відчутну користь, проте істотно збільшують вартість автомобіля. Дослідження показує, що в перші три місяці володіння майже половина споживачів користується в кращому разі лише третьою частиною від наявних в автомобілі високотехнологічних опцій.

У 2021 року рейтинг TXI очолила південнокорейська марка Genesis з 634 балами , причому як в загальному заліку, так і серед преміальних брендів. На другому місці - Cadillac (551 бал), потім йде торішній лідер Volvo (550), BMW (545) і Mercedes-Benz (523).

JD Power

Найвисокотехнологічнішим автомобільним брендом в масовому сегменті став Hyundai з 519 балами . За ним слідують Kia (510 балів), Nissan (502), Subaru (499) і GMC (498). Найвищий бал виявився у Tesla (668 балів), але виробник електрокарів знову не потрапив в підсумковий залік через невідповідність критеріям дослідження - компанія як і раніше забороняє J.D. Power опитувати своїх клієнтів в 15 штатах.

JD Power

Рейтинг був складений на основі опитування 110 827 власників нових автомобілів 2021 року випуску від лютого до липня поточного року на території США.

Раніше розповідалося про те, що Genesis оголосив про повний перехід на електромобілі.

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