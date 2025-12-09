- Дата публікації
Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону, які обирали українці у листопаді
Названо ТОП-10 популярних моделей: лідирує Volkswagen Golf, але Tesla Model Y та Model 3 увійшли до трійки.
Протягом листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє “Укравтопром”.
Незважаючи на загальне зростання, порівняно з жовтнем, попит на такі авто дещо знизився (на 10%). Середній вік імпортованого "секонд-хенду" склав 8 років.
Розподіл за типом пального
У структурі імпорту вживаних авто домінують бензинові моделі, проте електромобілі стрімко нарощують свою частку:
Бензинові авто – 43%
Електромобілі – 32%
Дизельні авто – 17%
Гібриди – 5%
Авто з ГБО – 3%
Лідери продажів: Volkswagen Golf та Tesla
Лідером серед ввезеного "секонд-хенду" залишається Volkswagen Golf. Проте моделі Tesla зайняли одразу дві позиції у першій трійці, підтверджуючи високий попит на електрокари.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних моделей листопада:
VOLKSWAGEN Golf — 1035 од.
TESLA Model Y — 931 од.
TESLA Model 3 — 862 од.
VOLKSWAGEN Tiguan — 677 од.
NISSAN Leaf — 647 од.
RENAULT Megane — 609 од.
SKODA Octavia — 594 од.
AUDI Q5 — 587 од.
NISSAN Rogue — 581 од.
KIA Niro — 490 од.
Результати року
Загалом із початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
