Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону, які обирали українці у листопаді

Названо ТОП-10 популярних моделей: лідирує Volkswagen Golf, але Tesla Model Y та Model 3 увійшли до трійки.

Авто

Авто / © скриншот

Протягом листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

Незважаючи на загальне зростання, порівняно з жовтнем, попит на такі авто дещо знизився (на 10%). Середній вік імпортованого "секонд-хенду" склав 8 років.

Розподіл за типом пального

У структурі імпорту вживаних авто домінують бензинові моделі, проте електромобілі стрімко нарощують свою частку:

  • Бензинові авто – 43%

  • Електромобілі – 32%

  • Дизельні авто – 17%

  • Гібриди – 5%

  • Авто з ГБО – 3%

Лідери продажів: Volkswagen Golf та Tesla

Лідером серед ввезеного "секонд-хенду" залишається Volkswagen Golf. Проте моделі Tesla зайняли одразу дві позиції у першій трійці, підтверджуючи високий попит на електрокари.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних моделей листопада:

  1. VOLKSWAGEN Golf — 1035 од.

  2. TESLA Model Y — 931 од.

  3. TESLA Model 3 — 862 од.

  4. VOLKSWAGEN Tiguan — 677 од.

  5. NISSAN Leaf — 647 од.

  1. RENAULT Megane — 609 од.

  2. SKODA Octavia — 594 од.

  3. AUDI Q5 — 587 од.

  4. NISSAN Rogue — 581 од.

  5. KIA Niro — 490 од.

Результати року

Загалом із початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше ми розповідали, хто очолив "десятку" найпопулярніших нових авто в листопаді.

