Не чекайте несправності: 5 ознак, що ваш автомобіль в небезпеці

Ремонт авто / © Associated Press

Реклама

Ігнорування технічного стану автомобіля може призвести не лише до дорогого ремонту, а й до небезпечних ситуацій на дорозі. Експерти виділили п’ять основних симптомів, які вказують на необхідність термінової діагностики транспортного засобу.

Про це повідомляє Експерт.

Основні сигнали тривоги

Фахівці радять водіям бути уважними до будь-яких змін у роботі авто. До переліку найбільш критичних ознак увійшли:

Реклама

Проблеми з гальмами. Скрип, тріск або скрегіт під час гальмування свідчать про критичне зношення колодок або пошкодження дисків, що безпосередньо впливає на безпеку руху.

Індикатори на панелі приладів. Лампи «Check Engine», «ABS» або значок низького тиску мастила є безпосереднім сигналом системи самодіагностики про наявність збою.

Зміни в управлінні. Вібрація керма або самовільне відхилення автомобіля вбік під час руху зазвичай вказують на несправність підвіски або необхідність балансування коліс.

Аномальні вихлопи та запахи. Дим будь-якого кольору (білий, сизий, чорний) з-під капота чи вихлопної труби, а також запах гару, сигналізують про серйозні несправності двигуна, трансмісії або проводки.

Різке зростання витрат пального. Якщо автомобіль почав споживати значно більше палива за звичного стилю їзди, причиною можуть бути проблеми з паливною системою, давачами двигуна або низьким тиском у шинах.

Регулярне технічне обслуговування дозволяє виявити дрібні дефекти до того, як вони стануть причиною капітального ремонту. Швидке реагування на ці п’ять ознак допомагає зберегти ресурс агрегатів та уникнути зайвих фінансових витрат.

Нагадаємо, збільшення кількості електромобілів на українських дорогах призвело до масової появи «кустарних» методів заряджання. Власники електрокарів дедалі частіше намагаються живити свої авто просто з вікон квартир, використовуючи звичайні подовжувачі.