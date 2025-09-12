"Не куплю за жодних умов": механік назвав найгірші вживані автомобілі

Авто / © Pixabay

Відомий американський автомеханік Алан Гелфенд склав список вживаних автомобілів, які він не радить купувати через їхні хронічні проблеми. Він зазначає, що спроба зекономити на цих моделях може обернутися великими витратами та постійним головним болем для власника.

Про це пише Автотема.

До антирейтингу увійшли:

Chevrolet Spark (Ravon R2) . Найдоступніший за ціною, проте має низьку якість шумоізоляції та дешеві матеріали салону. Механік радить замість нього розглянути старіші, але надійніші моделі від Honda або Toyota .

Nissan Altima . Моделі, випущені від 2013 до 2020 року, відомі своїм ненадійним варіатором. За словами Гелфенда, трансмісію часто доводиться замінювати вже після 100 тисяч кілометрів пробігу.

Chrysler 200 . Цей седан, що припинив випускатися 2017 року, має привабливий дизайн, але часто страждає від несправностей електроніки та примхливої АКПП. До того ж, запчастини для нього коштують дорого.

Range Rover Evoque . Стильний британський кросовер виявився ненадійним. Типовими проблемами є збої в електроніці, неполадки автоматичної коробки передач та витоки моторної оливи.

Jeep Renegade. Привабливий зовні та за ціною американський позашляховик часто має проблеми з електрообладнанням, трансмісією та гальмівною системою, що робить його ризикованою покупкою.

Нагадаємо, навіть найдорожчий автомобіль можна зіпсувати, і часто винні в цьому не погані дороги, а самі водії. Багато звичок власників авто можуть непомітно погіршувати ситуацію, зокрема впливаючи на зовнішній вигляд та технічний стан машини.

