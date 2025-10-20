ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
2 хв

Не купуйте це: ТОП-5 дешевих авто, чий ремонт через рік обійдеться дорожче за саму машину

Експерти назвали 5 моделей популярних в Україні вживаних авто, які можуть здатися вигідною покупкою, але через рік-два витрати на ремонт можуть перевищити їхню ринкову вартість.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Автомобіль

Автомобіль / © unsplash.com

Багато українців, шукаючи перший автомобіль або "робочу конячку" для міста, орієнтуються на бюджет до 7–10 тисяч доларів. Проте експерти попереджають: "дешево" не завжди означає "вигідно". На вторинному ринку існує низка популярних моделей, які спочатку коштують недорого, але їхня ненадійність призводить до того, що витрати на ремонт за рік-два можуть перевищити ринкову вартість самої машини.

Про це розповідає сайт “Внедорожник”.

Ось п'ять моделей, до яких варто підходити з максимальною обережністю:

Chevrolet Aveo (T200 / T250)

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Популярний "бюджетник" має слабку ходову. Після пробігу 100–120 тис. км власники стикаються зі стуками коробки передач, виходом з ладу амортизаторів, датчиків ABS та генератора. Через імпорт деяких запчастин сумарна вартість ремонту за 2–3 роки може перевищити половину ціни авто.

Fiat Punto / Grande Punto

Fiat Punto

Fiat Punto

Низька ціна швидко забувається, коли доходить до ремонту. Вихід з ладу рульової рейки може коштувати від $400, а ремонт електрики — $800–$1000. Для машини вартістю $3000–$4500 це становить третину ринкової ціни.

Renault Laguna II

Renault Laguna.

Renault Laguna.

Комфортний, але "капризний" автомобіль. Поломки блоку керування двигуном, системи впорскування або турбіни обходяться у $700–$1200, що часто перевищує половину вартості придбаного автомобіля.

Peugeot 307

Peugeot 307 / © Фото з відкритих джерел

Peugeot 307 / © Фото з відкритих джерел

Через слабку підвіску та недовговічну електрику власники часто змушені витрачати $800–$1500 щороку на усунення постійних дрібних поломок, які швидко накопичуються у значну суму.

Opel Vectra C

Opel Vectra C / © Фото з відкритих джерел

Opel Vectra C / © Фото з відкритих джерел

Особливо варто остерігатися версій з АКПП. Поломки автоматичної коробки передач, ремонт паливної системи та передчасний знос ходової роблять експлуатацію Vectra C надто дороговартісною. Сумарні витрати за 2–3 роки можуть перевищити початкову вартість машини.

Висновок: Важлива не лише ціна

Експерти наголошують: заощадивши на купівлі $1000–$1500, можна потім витратити в кілька разів більше на непередбачувані ремонти.

При виборі вживаного авто необхідно оцінювати не лише його ціну, а й надійність, доступність і вартість запчастин. Часто краще доплатити за модель із кращою репутацією — це гарантовано окупиться вже у перший рік експлуатації завдяки відсутності дорогих поломок.

Раніше ми розповідали, які моделі кросоверів демонструють найгірші показники надійності за результатами 2025 року. І деякі імена в цьому переліку справді дивують.

Дата публікації
Кількість переглядів
392
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie