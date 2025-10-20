Не купуйте це: ТОП-5 дешевих авто, чий ремонт через рік обійдеться дорожче за саму машину

Автомобіль / © unsplash.com

Реклама

Багато українців, шукаючи перший автомобіль або "робочу конячку" для міста, орієнтуються на бюджет до 7–10 тисяч доларів. Проте експерти попереджають: "дешево" не завжди означає "вигідно". На вторинному ринку існує низка популярних моделей, які спочатку коштують недорого, але їхня ненадійність призводить до того, що витрати на ремонт за рік-два можуть перевищити ринкову вартість самої машини.

Про це розповідає сайт “Внедорожник”.

Ось п'ять моделей, до яких варто підходити з максимальною обережністю:

Реклама

Chevrolet Aveo (T200 / T250)

Chevrolet Aveo

Популярний "бюджетник" має слабку ходову. Після пробігу 100–120 тис. км власники стикаються зі стуками коробки передач, виходом з ладу амортизаторів, датчиків ABS та генератора. Через імпорт деяких запчастин сумарна вартість ремонту за 2–3 роки може перевищити половину ціни авто.

Fiat Punto / Grande Punto

Fiat Punto

Низька ціна швидко забувається, коли доходить до ремонту. Вихід з ладу рульової рейки може коштувати від $400, а ремонт електрики — $800–$1000. Для машини вартістю $3000–$4500 це становить третину ринкової ціни.

Renault Laguna II

Renault Laguna.

Комфортний, але "капризний" автомобіль. Поломки блоку керування двигуном, системи впорскування або турбіни обходяться у $700–$1200, що часто перевищує половину вартості придбаного автомобіля.

Peugeot 307

Peugeot 307 / © Фото з відкритих джерел

Через слабку підвіску та недовговічну електрику власники часто змушені витрачати $800–$1500 щороку на усунення постійних дрібних поломок, які швидко накопичуються у значну суму.

Реклама

Opel Vectra C

Opel Vectra C / © Фото з відкритих джерел

Особливо варто остерігатися версій з АКПП. Поломки автоматичної коробки передач, ремонт паливної системи та передчасний знос ходової роблять експлуатацію Vectra C надто дороговартісною. Сумарні витрати за 2–3 роки можуть перевищити початкову вартість машини.

Висновок: Важлива не лише ціна

Експерти наголошують: заощадивши на купівлі $1000–$1500, можна потім витратити в кілька разів більше на непередбачувані ремонти.

При виборі вживаного авто необхідно оцінювати не лише його ціну, а й надійність, доступність і вартість запчастин. Часто краще доплатити за модель із кращою репутацією — це гарантовано окупиться вже у перший рік експлуатації завдяки відсутності дорогих поломок.

Раніше ми розповідали, які моделі кросоверів демонструють найгірші показники надійності за результатами 2025 року. І деякі імена в цьому переліку справді дивують.