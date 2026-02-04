Не просто змести сніг: як правильно очистити авто, щоб не нашкодити

Авто / © Associated Press

Зима — це не лише виклик для майстерності водіння, а й серйозне випробування для технічного стану автомобіля. Експерти попереджають: недбале очищення машини від снігу може призвести до серйозних поломок двигуна, трансмісії та навіть підвіски.

Не лише кузов: чому важливо чистити днище

Для власників автомобілів із низьким кліренсом сніг під машиною є реальною загрозою. Якщо ви намагаєтеся виїхати із замету методом «розгойдування», залежалий сніг може:

пошкодити вихлопну систему;

зігнути захист двигуна;

пробити картер трансмісії.

Фахівці радять обов’язково розчищати простір під днищем та звільняти колеса ведучої осі. Це забезпечить нормальне зчеплення з дорогою та вбереже підвіску від зайвого навантаження.

Фатальні помилки при прогріванні

Поширеною помилкою є очищення лише водійських дверей та вікон. Залишений сніг на решітці радіатора та повітрозабірниках перешкоджає охолодженню двигуна. Це особливо небезпечно при використанні автозапуску: навіть на стоянці мотор може перегрітися через брак повітря.

Також не забудьте перевірити:

Фари: забита снігом оптика критично погіршує видимість. Гальма та кермо: сніг у колісних арках може заблокувати рульові тяги або порушити роботу гальмівних механізмів.

Водіям кабріолетів із жорстким складним дахом радять бути максимально пильними. Велика вага снігу на даху здатна деформувати складний механізм, зіпсувати ущільнювачі або спалити електроприводи. Ремонт таких систем зазвичай дуже тривалий та коштує надзвичайно дорого.

