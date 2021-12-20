Не захотів ремонтувати: розчарований власник Tesla Model S підірвав електрокар із манекеном Ілона Маска (відео)

За те, аби полагодити цю модель, він мав викласти 20 тисяч євро.

На досить нестандартний крок щодо електромобіля Tesla Model S пішов житель Фінляндії.

Про це повідомляє InsideEVS.

Почалося все, що під час поїздки на екрані бортового комп'ютера його машини з'явилося повідомлення про несправність. Самостійно дістатися сервісного центру водій не зміг, і йому довелося викликати евакуатор.

Пізніше з'ясувалося, що причиною несправності є поломка акумуляторної батареї. Однак через те, що вік Tesla Model S виявився більше восьми років, гарантія на машину вже не діяла. У самому сервісному центрі заміну акумулятора оцінили приблизно в 20 тисяч євро.

Засмучений водій не став платити таких грошей і вирішив позбутися американського електрокара. Електромобіль вивезли у кар'єр, де посадили в салон манекен Ілона Маска та підірвали його. Внаслідок вибуху автомобіль був повністю знищений. Судячи з ролика, сам колишній власник електрокара, що стався, виявився дуже задоволеним.

Читайте також:

У США жінка народила дитину в салоні Tesla на автопілоті, коли везла сина до дитсадка: подробиці

Повну версію автопілота Tesla випробували на найсмертоноснішій дорозі в США: що з цього вийшло (відео)

Один загиблий та 20 поранених: паризький оператор таксі призупиняє експлуатацію Tesla Model 3 після фатальної аварії