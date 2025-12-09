Небезпечний "помічник": експерт назвав функцію, яку власники авто мають негайно вимкнути взимку

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

З настанням морозів багато водіїв стикаються з неприємною ситуацією: після запуску двигуна примерзлі двірники починають рух по склу. Автоексперти попереджають, що така, здавалося б, дрібниця може призвести до серйозного ремонту.

Про це нагадують фахівці “UA Motors”.

Щоб уникнути пошкодження склоочисників, повідців та навіть лобового скла, необхідно вимкнути датчик дощу (автоматичний режим) на зимовий період та перейти на ручне керування.

Чому датчик дощу стає проблемою взимку

Датчик дощу працює як оптичний сенсор, який зчитує зміни відбиття від лобового скла, автоматично регулюючи швидкість двірників. У теплу пору року це зручно, але взимку система дає збій.

Сенсор легко сприймає тонкий шар інею, крижану кірку або плівку вологи за "опади". Система подає команду на рух щіток саме в той момент, коли вони приклеєні льодом до скла.

Які поломки спричиняє робота "на примерзле"

Намагання електромотора провернути примерзлий механізм завдає шкоди одразу кільком елементам системи:

Пошкодження гумок. Гумки щіток можуть порватися або деформуватися. Поломка механізму. Може статися поломка редуктора або спрацювання запобіжника, що виводить моторчик з ладу. Подряпини на склі. Якщо щітки таки зрушаться з місця, вони можуть потягнути за собою крижану кірку, яка подряпає лобове скло.

Як правильно користуватися двірниками в мороз

Щоб уникнути витрат на ремонт, експерти радять дотримуватися простих правил:

Вимкнення AUTO. Перед нічною стоянкою переведіть важіль склоочисників із режиму AUTO у звичайний, вимкнений стан.

Прогрів. Якщо скло обмерзло, спочатку необхідно прогріти зону щіток обдуванням або обігрівом скла. Дайте крижаній кірці "відпустити" гумки, і лише потім вмикайте щітки вручну.

Без сили. Ніколи не намагайтеся силою зірвати льодяні нарости і не запускайте щітки по товстому шару льоду — це майже завжди призводить до поломки.

Додатково експерти рекомендують на ніч піднімати щітки або накривати скло чохлом, а також використовувати якісну зимову незамерзайку та спеціальні зимові щітки.

