Несподіваний штраф: де в Європі пустий бак може коштувати вам сотні євро

Несподіваний штраф / © Pixabay

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В Україні ми звикли вважати, що стежити за рівнем пального в автомобілі — це особиста справа кожного водія. Проте деякі країни Європи мають зовсім іншу думку на цей рахунок. Зупинка на трасі через порожній бак може обернутися чималим штрафом, особливо в одній з найрозвиненіших країн континенту.

Про це повідомляє Avtosota.

Особливо пильними слід бути українським водіям, які планують подорожувати Німеччиною, а саме — її знаменитими автобанами. Тут діє суворе правило: якщо ви зупинилися через відсутність пального, це розцінюється як недбалість.

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Німецькі автобани відомі тим, що на деяких ділянках не мають обмежень швидкості. Будь-яка непередбачена зупинка, викликана браком пального, може спровокувати серйозну аварію та створити небезпечну ситуацію на дорозі. Уявіть, що ви раптово зупиняєтесь на шляху, де інші автомобілі мчать на величезній швидкості — наслідки можуть бути катастрофічними.

Ціна неуважності: Скільки коштує порожній бак у Німеччині?

Якщо німецька поліція зафіксує вашу вимушену зупинку через нестачу пального, будьте готові сплатити штраф у розмірі 70 євро. Це приблизно 3000 гривень за поточним курсом.

Влада Німеччини вважає, що кожен водій несе відповідальність за належну підготовку до поїздки, включно з достатнім запасом пального. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, штрафів та потенційно небезпечних ситуацій на дорозі, водіям рекомендується завжди перевіряти рівень пального перед виїздом, особливо перед далекими поїздками чи мандрівками за кордон. Також не зайвим буде використовувати навігаційні додатки для пошуку найближчих заправок.

Нагадаємо, в Україні злетів штраф за водіння без посвідчення відповідної категорії. Проте чимало водіїв досі керуються застарілою інформацією, не знаючи, що порушення, за яке колись доводилось платити кількасот гривень, тепер може обійтися у десятки тисяч.

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