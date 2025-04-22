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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Несправні стоп-сигнали: як водієві захиститися від неправомірного штрафу

Такі штрафи не завжди є законними, часто через недостатню юридичну обізнаність самих кермувальників.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Як водієві захиститися від неправомірного штрафу

Як водієві захиститися від неправомірного штрафу. / © Pixabay

Нерідко українські водії отримують штрафи за керування автомобілем з неробочими стоп-сигналами, що регулюється статтею 121 Адміністративного кодексу. Юристи зазначають, що такі штрафи не завжди є законними, часто через недостатню юридичну обізнаність самих кермувальників.

Про це пише “UA Motors”.

Згідно з технічними стандартами (ДСТУ 3649:2010), кожне легкове авто повинно мати щонайменше два червоні стоп-ліхтарі, які спрацьовують при натисканні на гальма та горять до повної зупинки. Цікаво, що чинні Правила дорожнього руху не містять прямої заборони на експлуатацію авто з непрацюючими стоп-сигналами. У такій ситуації водій має право попередити інших учасників руху про гальмування, подавши відповідний сигнал рукою – піднявши її вгору.

Проте стаття 121 КУпАП передбачає фінансове покарання за подібне порушення: 340 гривень за перший випадок. Повторне порушення протягом року може обернутися значно більшими неприємностями – штрафом від 850 до 1700 гривень, а також позбавленням водійських прав на строк до півроку або адміністративним арештом до десяти діб. У певних ситуаціях поліція навіть може тимчасово затримати транспортний засіб.

Щоб уникнути неправомірного штрафу, юристи радять водіям при спілкуванні з інспектором наполягати на чіткому обґрунтуванні претензій з посиланням на конкретні законодавчі норми. Якщо порозуміння не вдається, найкращим кроком буде звернення за кваліфікованою юридичною допомогою. У випадку, коли штраф вже виписано, водій має законне право оскаржити цю постанову, щоб запобігти серйознішим наслідкам при можливих майбутніх зупинках. У ситуаціях з незаконними штрафами саме досвідчений юрист зможе надати необхідну консультацію та захистити ваші права в суді.

Раніше ми розповідали, що українські водії все частіше отримують штрафи за перевищення швидкості, але частина з них виявляється незаконною — через погоду.

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