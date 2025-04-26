- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Невидима розмітка на дорогах: як діяти водіям, аби уникнути штрафу
Весна принесла нову проблему на українські дороги: розмітка стає все менш помітною або взагалі зникає.
Багато водіїв, опиняючись на такій дорозі, губляться, адже побоюються отримати штраф за порушення ПДР.
Патрульний у коментарі для SUV News пояснив, у яких випадках неправильна або відсутня розмітка не призведе до покарання.
Інспектор розповів, якщо горизонтальна розмітка стерта або майже непомітна, пріоритет мають дорожні знаки.
Він зауважив, що це правило закріплено у Правилах дорожнього руху. Проте головна проблема полягає в тому, що наразі не існує офіційного визначення поняття «важкорозрізнена розмітка». Тому в такому випадку, кожен водій може розцінювати ситуацію на власний розсуд.
Патрульний навів приклад: якщо на 20-метровій ділянці дороги розмітка повністю зникла, а дорожніх знаків немає, водій має право зупинитися, не побоюючись штрафу. Це ж правило діє, коли розмітка не відповідає державним стандартам (ДСТУ).
Аби уникнути непорозумінь, інспектор радить фіксувати такі ситуації на відео. Якщо справа дійде до розгляду, відеозапис допоможе довести вашу невинуватість.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, коли у водіїв можуть відібрати авто.
Читайте також:
Як отримати водійське посвідчення на мотоцикл: нова покрокова інструкція
Несправні стоп-сигнали: як водієві захиститися від неправомірного штрафу
На водіїв чекає штраф до 275 000 грн за їжу за кермом через маловідоме правило