Неймовірна знахідка: раритетний Maserati знайшли в гаражі через 30 років (фото)

Раритетний Maserati знайшли в гаражі через 30 років / © Інтернет

Мешканка Орегону Дороті, розчищаючи гараж свого покійного чоловіка, знайшла справжній скарб — Maserati 3500 GT 1960 року. Італійський спорткар, який понад 30 років простояв під брезентом, оцінюється у чверть мільйона доларів.

Історія «гаражного в’язня»

Драматична історія авто почалася на початку 90-х. Власник, помітивши падіння тиску масла в двигуні, вирішив відремонтувати його самостійно.

«Чоловік був справжнім перфекціоністом, — розповіла Дороті. — Він розібрав мотор по всьому гаражу, замовив нові деталі, але так і не зміг завершити ремонт».

З 1992 року елегантне купе перетворилося на «гаражного в’язня». Але навіть після тридцятирічного простою автомобіль зберіг свій аристократичний вигляд. Кузов майже не іржавів, салон залишився цілим, а хромовані деталі досі блищать.

65-річний Maserati вартістю 250 000 доларів. Фото: wheel-news.com. / © Інтернет

Справжня «капсула часу»

Експерти назвали знахідку справжньою «капсулою часу», оскільки знайти Maserati 3500 GT у такому стані — велика рідкість. Єдина проблема — розібраний двигун, частина деталей якого зникла. Однак для колекціонерів це не перешкода.

Усього було випущено лише 2226 екземплярів цієї моделі. Кожен автомобіль збирався вручну, що робить його справжнім витвором мистецтва. На сьогоднішньому ринку класичних авто відреставрована Maserati 3500 GT може коштувати близько $250 000.

Знайдений раритет вже знайшов нового власника, який планує повну реставрацію. На це знадобиться близько року та понад $100 000.

«Кожна врятована класика — це перемога над часом», — філософськи зауважив новий власник.

