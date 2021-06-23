Німці склали список автомобілів, які найкраще всього купувати в 2021 році

Вони найменше втрачають у вартості після купівлі.

Німецькі фахівці склали список автомобілів, які найвигідніше підійдуть для купівлі в 2021 році.

Відповідний рейтинг опублікували експерти AutoBild.

Так, спільно з компанією Schwacke, що спеціалізується на оцінці автомобілів, було проведено дослідження, метою якого є визначення нових автомобілів, які найменше втрачають у вартості на вторинному ринку. Таким чином ці моделі можна назвати найбільш доцільною покупкою в 2021 році.

Список найкращих автомобілів для перепродажу складений на основі даних про приблизно 1,7 мільйони щомісячного продажу автомобілів в Німеччині. Аналітики враховували дані про нові реєстрації, зміну власників, технічне обслуговування, пробіг та час простою.

Також до уваги були взяті такі фактори, як тенденції розвитку ринку і економіки в цілому. Плюс до цього, фахівці Schwacke визначили конкретне обладнання для кожного сегмента, яке, як очікується, буде стандартним на момент перепродажу автомобіля за чотири роки.

У список автомобілів, які можна назвати найбільш вдалим придбанням з метою володіння і подальшого перепродажу, увійшли 13 моделей, по одній з кожного сегмента ринку - від сітікарів до електромобілів.

Отже, найкращі нові автомобілі для перепродажу (в дужках відсоток збереження початкової ціни):

електромобіль до 40 тисяч євро - Mini Cooper SE ( 59,63% );

( ); електромобіль від 40 тисяч євро - Tesla Model S Long Range ( 61,24% );

( ); сітікар - Hyundai i10 1,2 ( 56,86% );

( ); субкомпакт - Dacia Sandero Stepway TCe 90 ( 66,02% );

( ); компакт - VW Golf 1,5 TSI OPF ( 53,73% );

( ); середній клас - Skoda Superb Combi 2,0 TSI 4X4 DSG ( 49,81% );

( ); бізнес-клас - BMW 540i xDrive АТ ( 44,44% );

( ); представницький клас - Mercedes S 400 d 4matic L 9G-TRONIC ( 48,62% );

( ); спортивний автомобіль - Porshe 911 Carrera 4S PDK ( 57,95% );

( ); фургон - Mercedes V-Class 300 d long 4Matic 9G-TRONIC ( 56,44% );

( ); субкомпактний кросовер - Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2,0 M Hybrid ( 57,50% );

( ); компактний кросовер - Toyota RAV4 2,5 4X2 Hybrid ( 57,78% );

( ); позашляховик - Range Rover Sport P400 3,0 ( 50,11% ).

Раніше було складено список найекономічних автомобілів за витратою пального в різних класах.

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