Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Німці склали список автомобілів, які найкраще всього купувати в 2021 році

Німці склали список автомобілів, які найкраще всього купувати в 2021 році

Associated Press

Вони найменше втрачають у вартості після купівлі.

Німецькі фахівці склали список автомобілів, які найвигідніше підійдуть для купівлі в 2021 році.

Відповідний рейтинг опублікували експерти AutoBild.

Так, спільно з компанією Schwacke, що спеціалізується на оцінці автомобілів, було проведено дослідження, метою якого є визначення нових автомобілів, які найменше втрачають у вартості на вторинному ринку. Таким чином ці моделі можна назвати найбільш доцільною покупкою в 2021 році.

Список найкращих автомобілів для перепродажу складений на основі даних про приблизно 1,7 мільйони щомісячного продажу автомобілів в Німеччині. Аналітики враховували дані про нові реєстрації, зміну власників, технічне обслуговування, пробіг та час простою.

Також до уваги були взяті такі фактори, як тенденції розвитку ринку і економіки в цілому. Плюс до цього, фахівці Schwacke визначили конкретне обладнання для кожного сегмента, яке, як очікується, буде стандартним на момент перепродажу автомобіля за чотири роки.

У список автомобілів, які можна назвати найбільш вдалим придбанням з метою володіння і подальшого перепродажу, увійшли 13 моделей, по одній з кожного сегмента ринку - від сітікарів до електромобілів.

Отже, найкращі нові автомобілі для перепродажу (в дужках відсоток збереження початкової ціни):

  • електромобіль до 40 тисяч євро - Mini Cooper SE (59,63%);
  • електромобіль від 40 тисяч євро - Tesla Model S Long Range (61,24%);
  • сітікар - Hyundai i10 1,2 (56,86%);
  • субкомпакт - Dacia Sandero Stepway TCe 90 (66,02%);
  • компакт - VW Golf 1,5 TSI OPF (53,73%);
  • середній клас - Skoda Superb Combi 2,0 TSI 4X4 DSG (49,81%);
  • бізнес-клас - BMW 540i xDrive АТ (44,44%);
  • представницький клас - Mercedes S 400 d 4matic L 9G-TRONIC (48,62%);
  • спортивний автомобіль - Porshe 911 Carrera 4S PDK (57,95%);
  • фургон - Mercedes V-Class 300 d long 4Matic 9G-TRONIC (56,44%);
  • субкомпактний кросовер - Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2,0 M Hybrid (57,50%);
  • компактний кросовер - Toyota RAV4 2,5 4X2 Hybrid (57,78%);
  • позашляховик - Range Rover Sport P400 3,0 (50,11%).

Раніше було складено список найекономічних автомобілів за витратою пального в різних класах.