Німці склали список автомобілів, які найкраще всього купувати в 2021 році

Вони найменше втрачають у вартості після купівлі.
Німецькі фахівці склали список автомобілів, які найвигідніше підійдуть для купівлі в 2021 році.
Відповідний рейтинг опублікували експерти AutoBild.
Так, спільно з компанією Schwacke, що спеціалізується на оцінці автомобілів, було проведено дослідження, метою якого є визначення нових автомобілів, які найменше втрачають у вартості на вторинному ринку. Таким чином ці моделі можна назвати найбільш доцільною покупкою в 2021 році.
Список найкращих автомобілів для перепродажу складений на основі даних про приблизно 1,7 мільйони щомісячного продажу автомобілів в Німеччині. Аналітики враховували дані про нові реєстрації, зміну власників, технічне обслуговування, пробіг та час простою.
Також до уваги були взяті такі фактори, як тенденції розвитку ринку і економіки в цілому. Плюс до цього, фахівці Schwacke визначили конкретне обладнання для кожного сегмента, яке, як очікується, буде стандартним на момент перепродажу автомобіля за чотири роки.
У список автомобілів, які можна назвати найбільш вдалим придбанням з метою володіння і подальшого перепродажу, увійшли 13 моделей, по одній з кожного сегмента ринку - від сітікарів до електромобілів.
Отже, найкращі нові автомобілі для перепродажу (в дужках відсоток збереження початкової ціни):
- електромобіль до 40 тисяч євро - Mini Cooper SE (59,63%);
- електромобіль від 40 тисяч євро - Tesla Model S Long Range (61,24%);
- сітікар - Hyundai i10 1,2 (56,86%);
- субкомпакт - Dacia Sandero Stepway TCe 90 (66,02%);
- компакт - VW Golf 1,5 TSI OPF (53,73%);
- середній клас - Skoda Superb Combi 2,0 TSI 4X4 DSG (49,81%);
- бізнес-клас - BMW 540i xDrive АТ (44,44%);
- представницький клас - Mercedes S 400 d 4matic L 9G-TRONIC (48,62%);
- спортивний автомобіль - Porshe 911 Carrera 4S PDK (57,95%);
- фургон - Mercedes V-Class 300 d long 4Matic 9G-TRONIC (56,44%);
- субкомпактний кросовер - Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2,0 M Hybrid (57,50%);
- компактний кросовер - Toyota RAV4 2,5 4X2 Hybrid (57,78%);
- позашляховик - Range Rover Sport P400 3,0 (50,11%).
Раніше було складено список найекономічних автомобілів за витратою пального в різних класах.