Nissan перетворив свою культову модель 1960-х на сучасний електрокар

Йому частково зберегли оригінальний дизайн, але додали нові особливості.

Віце-президент Nissan Design Europe Меттью Уівер перетворив культову модель Silvia на сучасний електрокар.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Дизайнер створив рендери, надихаючись першим поколінням автомобіля, яке показано на зображенні вище.

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Це авто дебютувало на Токійському автосалоні в 1964 році, а через рік надійшло у продаж. Автомобіль мала те ж шасі, що і Datsun Fairlady 1600 SP311. За час виробництва компанія зробила лише 554 екземплярів.

Дизайн електричної моделі чітко зберіг стиль верхньої частини кузова, але нижня вийшла сучасною. Уівер трохи додав їй нових особливостей, зокрема, трохи занурив крила у верхню частину коліс.

Спереду – крихітні круглі фари. Решітки радіатора немає, оскільки електромобілі мають різні потреби в охолодженні. Ззаду є крихітні смужки для ліхтарів, які проходять по лінії до бокової частини кузова.

Nissan відродив Silvia в 1975 році, випустивши компактне спортивне купе. Воно призначалося для людей, які хочуть досить швидше, але водночас доступне авто. Автомобіль дотримувався цього принципу десятиліттями до 2002 года, коли Nissan припинив його виробляти.

Nissan

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