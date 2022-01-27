Nissan проведе масштабну відкличну кампанію кросовера, який користується шаленою популярністю серед українців: причина дивує

Йдеться про екземпляри 2014-2016 років.

Компанія Nissan у США проведе масштабну відкличну кампанію кросовера Rogue.

Про це йдеться в звіті Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Зазначається, що йдеться про 688 946 екземплярів, які були випущені від 2014 до 2016 років.

Причиною відкликання автівок став один із роз’ємів у салоні. Фахівці Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США попереджають, якщо вода і сіль накопичуватимуться у просторі для ніг з боку водія, то може намокнути стрічка джгута проводів панелі приладів.

Волога може проникнути у відповідний роз’єм після чого з ладу можуть вийти крісло водія або вікна з електроприводом. У певних випадках це може спричинити займання автомобіля.

Сервісна акція розпочнеться навесні 2022 року, про що власників проблемних машин попередять представили автовиробники. Перші розсилки компанія робитиме вже 2 березня.

Додамо, кросовер Nissan Rogue користується неабиякою популярністю на українському ринку вживаних авто. Як правило, наші співвітчизники купують ці моделі на аукціонах в США, а потім "битки" відновлюють вже в Україні. Це може означати, що проблемні авто є і в нашій країні.

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