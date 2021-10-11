Низка українських АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися стає все дорожче.

Українські мережі АЗС у понеділок, 11 жовтня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на моніторинг роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, в мережі "БРСМ-Нафта" на 40 коп./л, до 27,80 грн/л подорожчало тільки дизельне паливо.

На станціях Motto теж тільки ДП в середньому додало 11 коп./л (28,08 грн/л). "Кворум" на 10 коп./л підвищив ціни на всі види пального: бензин А-92 подорожчав до 29,50 грн/л, А-95 - до 30,35 грн/л, ДП - до 28,75 грн/л.

Підняла ціни на всі світлі нафтопродукти на 20-30 коп./л мережа Mango. Працююча переважно в східній і північній частині країни мережа Marshal підвищила ціну бензину і ДП на 30 коп./л. На станціях "Овіс" і Prime дизпальне подорожчало на 30 і 60 коп./л, до 29,16 і 28,20 грн/л відповідно.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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