Нові вимоги до техогляду авто та штрафи від 1 липня: що треба знати водіям

Водіїв очікують додаткові санкції через у разі порушень / © Pixabay

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Від 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Про це повідомив заступник очільника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока, передає пресслужба МВС.

З його слів, зміни наближають українське законодавство до стандартів Євросоюзу.

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Головне нововведення — запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю. Кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес здійснення огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб’єкт господарювання повинен встановити додаткові.

Крім того, чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій. Зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.

«Якщо раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю здійснювати необхідні вимірювання. Наразі процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», — зазначив він.

Він також додав, що в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю.

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Перелік категорій транспорту, для яких обов’язковий технічний контроль залишається актуальним, не змінився:

легкові автівки, що використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років — раз на два роки

вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років — раз на два роки

вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації — щороку

автобуси, транспортні засоби, що перевозяться небезпечні вантажі — двічі на рік

Водночас легкові автівки, що належать фізичним особам і не використовуються для отримання прибутку, техогляд проходити не зобов’язані.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється. Про це повідомляють власнику автівки.

У разі експлуатації авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія. Штраф становить 340 грн. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями — штраф у розмірі близько 1400 грн.

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Нагадаємо, в Україні заборонили мити й ремонтувати авто у громадських місцях. Уже відомо про покарання водіїв.