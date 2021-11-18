KIA представила флагманський електричний кросовер, який має салон-трансформер

Дизайнери дуже попрацювали над тим, щоб здивувати всіх своїм концептом.

Корейська компанія KIA офіційно презентувала на автосалоні в Лос-Анджелесі концептуальний електричний кросовер - Concept EV9 .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, Concept EV9 дає уявлення про наступну модель в лінійці електромобілів після успішного KIA EV6. 480 кілометрів запас ходу, 27-ми дюймовий екран та дисплей замість фальш решітки на передній частині авто.

Новинку сконструювали на платформі для електромобілів E-GMP, тож очікувати, що EV9 можна буде придбати з двигуном внутрішнього згоряння – не варто. З габаритами все просто: довжина — 4 930 мм, ширина — 2 055 мм, висота — 1 790 мм, а колісна база склала 3 100 мм.

3dnews.ru

Новинка від КIA націлена на майбутнє, тож інженери намагалися максимально "напхати" авто різними функціями. Найцінніша для «електрички» - це швидка зарядка від станції на 350 кВт, яка дозволяє поповнити запас з 10% до 80% усього за 20-30 хвилин.

Замість традиційної решітки радіатора, у КIA встановили дисплей. Коли відкриваєш авто, в передній частині починається світлове шоу, але коли дисплей не використовується повністю прикривається кузовною панеллю, а його краї імітують включені габаритні вогні.

Великим дисплеєм вже нікого не здивуєш, але в Concept EV9 він 27 дюймів. Наприклад, у Tesla Model S передній екран всього 17 дюймів. Тож, ви напевно розумієте масштаби.

allroader.ru

І остання “кіллерфішка” - крутий салон-трансформер. Він має три активні положення трансформації.

“Активний” – він працює, коли електромобіль знаходиться у руху. В цьому режимі, автомобіль намагається створити водію та пасажирам найкомфортніші умови для руху. Наступні режими стають доступними лише тоді, коли машина стоїть. Конфігурація “Пауза” – змінює інтер’єр таким чином, щоб він нагадував затишну вітальню. Сидіння першого та третього ряду в автоматичному режимі повертаються одне до одного, а другий ряд складається утворюючи стіл. І третій “Насолода” – всі три ряди сидінь розвертаються на 180 градусів. Багажні двері відчиняються і пасажири зможуть побути наодинці з природою.

rbc.ua

Нагадаємо, що 19 листопада 2021 року, молодша версія електрокару - KIA EV6 позмагається за перше місце на конкурс “Найкращий автомобіль року в Європі - 2022”.