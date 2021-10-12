Новий електрокар Hyundai підкорив один зі світових ринків: всі моделі розібрали за ранок

Новий електрокар Hyundai підкорив один зі світових ринків: всі моделі розібрали за ранок

Через велику активність у компаній стався збій сайту.

Перші 240 нових електрокарів Hyundai Ioniq 5 2022 року миттєво розпродали в Австралії.

Про це повідомили на сайті Drive.

Замовлення на сайті компанії відкрили сьогодні, 12 жовтня, зранку. Покупцям запропонували отримати електричний позашляховик, заплативши депозит у 2000 доларів США.

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З перших 240 моделей 170 депозитів були взяті сьогодні, а інші 70 надійшли з попередніх замовлень, зроблених місяць раніше. Така активність на сайті бренду спричинила його збій.

"Коли ми чітко побачимо можливість поставок транспортних засобів, ми відкриємо другу частину замовлень (із 160 моделей) Ioniq 5. Ймовірно, це буде на початку 2022 року. Клієнти, які не встигнуть, будуть отримувати регулярні оновлення щодо ситуації з поставками та термінів випуску наступної партії", - сказав представник Hyundai Australia

Через глобальні проблеми виробництва та дефіцит напівпровідників, які завдають шкоди багатим на технології та повністю електричним транспортним засобам, очікується, що в найближчому майбутньому постачання в Австралії буде обмеженими.

Раніше повідомлялося, що було названо ексклюзивні функції Hyundai Ioniq 5, яких немає у Tesla Model Y.

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