Новий великий кросовер від Dacia вперше показали наживо без камуфляжу

Випуск цієї моделі повинен розпочатися 2022 року, а її виход на ринок запланований на 2025-й.

Як відомо, на початку 2021 року Renault та Dacia офіційно презентували концепт абсолютно нового великого кросовера Bigster .

Тривалий час цю модель бачили лише на рендерних світлинах. Утім, тепер Dacia Bigster вперше з'явилася наживо, та навіть без камуфляжу.

Як повідомляє Auto.cz, кросовер з’явився в Голешовіцях у Празі. Місце появи не стало великим сюрпризом. Саме в Голешовіце Renault і Dacia представили журналістам новинки на найближчі роки. Втім, про концепт Dacia Bigster не було сказано жодного слова.

Auto.cz

Попри це, реальність була іншою. Концепт Bigster дійсно вирушив до Праги, але не для того, щоб показати себе автомобільним журналістам. Його мали представити дилерам, хоча навіть їм не дозволили сфотографувати виставлений екземпляр на місці.

Представлений концепт Dacia Bigster обіцяють запустити у серійне виробництво 2022 року і він стане одним із перших автомобілів, створених у рамках глобальної стратегії змін під назвою "Renaultlution". Bigster стане першим кросовером C-класу для румунської марки. Його вихід на ринок планується 2025-го.

Dacia Bigster буде доступний з традиційними ДВЗ, гібридними установками, а також двигунами на альтернативному пальному. Відомо, що кросовер матиме виконання з семимісним салоном.

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