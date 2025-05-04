Новий дорожній знак в ЄС: що потрібно знати українським водіям (фото)

У Польщі встановлюють ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA / © із соцмереж

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У Польщі від квітня активно впроваджують новий дорожній офіційний знак «ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA». Згідно із новиими правилами, така позначка означає заборону на фото- та відеозйомку об’єктів, що мають важливе значення для безпеки та оборони країни.

Про це йдеться у повідомленні mmr.

Червоно-білий знак із перекресленими піктограмами фотоапарата, відеокамери й смартфона і написом «ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA» дублюється п’ятьма мовами: польською, англійською, німецькою, російською та арабською. Табличка може розміщуватись на будівлях, парканах, безпосередньо на об’єктах або біля в’їздів до зон, де зйомка обмежена.

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Знак ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA

До уваги, зокрема, українських водіїв — під заборону підпадає будь-яке фотографування чи відеозапис військової техніки, об’єктів Міноборони, критичної інфраструктури, персоналу та обладнання на цих об’єктах.

Знімати можна лише за наявності офіційного дозволу, який оформлюється через заявку з визначенням місця, мети та відповідальної особи.

Штраф за порушення

За порушення правил накладатиметься штраф 5 тис.-20 тис. злотих (близько 55 тис.-220 тис. грн), арештом до 30 діб або конфіскацією пристрою, навіть якщо він належить не порушнику. Це робить дотримання правил особливо важливим для мандрівників та водіїв.

Винятки передбачено для офіційної документації, погоджених зйомок медіа, дипломатичних візитів та технічних робіт. Українським громадянам, які часто подорожують до Польщі, варто враховувати ці нові обмеження, щоб уникнути неприємностей із польськими службами.

Нагадаємо, як повідомили в Міноборони Польщі, що і постановило встановити заборонний дорожній знак, повідомили, що знімати чи фотографувати в таких місцях можна буде лише після отримання попереднього дозволу.

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