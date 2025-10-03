Новий електрокар сам завівся і поїхав геть від господаря (відео)

Новий електрокар сам завівся і поїхав геть від господаря / © скрін з відео

Новий електрокар Xiaomi SU7 став фігурантом незвичайного інциденту в Шаньдуні (Китай) 30 вересня. Припаркований біля будинку автомобіль раптово почав рух, хоча на водійському сидінні нікого не було.

Про це пише Car News China.

Власник новенького седана повідомив, що він та його дружина перебували всередині будинку, коли їхня машина самостійно активувала функцію дистанційного паркування (RPA) та поїхала. Кадри з камер відеоспостереження, зафіксували, як жінка кричить, а чоловік намагається зупинити автомобіль, що «втік».

Суперечка про причини: помилка користувача чи системи?

Власник одразу звернувся до служби підтримки Xiaomi. Спочатку співробітники припускали, що функція могла бути випадково запущена мобільним телефоном, однак власник це заперечив.

Пізніше Xiaomi заявила, що внутрішні журнали показали: пристрій Apple, пов’язаний з обліковим записом власника, справді надіслав команду на віддалене паркування. Ця функція дозволяє автомобілю самостійно паркуватися через додаток на смартфоні.

Проте інцидент викликав суперечки серед експертів. Критики зазначають, що навіть якщо команду було надіслано, система повинна мати засоби захисту, які б запобігали руху, коли в салоні немає водія.

Власник вимагає від Xiaomi надати повні оригінальні журнали експлуатації для прозорого розслідування, але станом на 3 жовтня компанія не опублікувала офіційного звіту. На щастя, інцидент не призвів до травм чи збитків, але загострив дискусію про безпеку «розумних» функцій в електромобілях.

Xiaomi SU7: конкурент Porsche та Tesla

Xiaomi SU7 — це амбітний майже п’ятиметровий електричний седан, який позиціюється як конкурент Porsche та Tesla Model 3. Його стартова ціна становить близько 30 тисяч доларів (215 900 юанів).

Топова версія SU7 Max Performance має вражаючі характеристики: запас ходу 800 км, максимальна швидкість 265 км/год і розгін до сотні лише за 2,78 секунди. Автомобіль також має великий передній (105 л) та задній (517 л) багажники.

Нагадаємо, однією з головних перешкод на шляху до масового поширення електромобілів залишається побоювання водіїв, що заряд акумулятора закінчиться раніше, ніж вони зможуть знайти зарядну станцію. Згідно з даними опитування, 57% респондентів вважають електрокари непридатними для далеких поїздок. Однак команда інженерів Mercedes-Benz, схоже, знайшла спосіб покласти цьому край.

Страх залишитися з розрядженою батареєю посеред дороги є одним із головних психологічних бар’єрів для потенційних власників електромобілів. Однак, як стверджують експерти, сучасні технології роблять цей процес набагато безпечнішим, ніж може здатися на перший погляд. На відміну від авто з двигуном внутрішнього згоряння, електрокар не зупиниться раптово.