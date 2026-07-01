Новий знак "2+" з’явився на дорогах: що він означає

Дорожній знак "2+" / © MMR

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В Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак «2+», незнання якого може призвести до значних фінансових втрат для водіїв і туристів.

Про це повідомляє MMR.

Що означає цей знак?

Повідомляється, що цей знак позначає спеціальну смугу руху, якою дозволено їхати лише автомобілям із двома або більше людьми в салоні. За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 200 євро.

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Новий знак — це синій квадрат із малюнком машини, двох людей та написом «2+». Він позначає спеціальні смуги (їх називають VAO), які створюють на в’їздах до великих міст, наприклад, Мадрида чи Барселони. Це допомагає зменшити затори та зробити повітря чистішим.

Дотримання правил на цих ділянках контролюють як патрульні поліцейські, так і автоматичні камери відеофіксації. Якщо в машині перебуває лише водій, виїжджати на таку смугу заборонено.

Дорожній знак «2+». / © MMR

Кому можна їхати смугою без пасажирів

Попри суворі обмеження, іспанські правила дорожнього руху передбачають низку винятків. Незалежно від кількості людей у салоні, смугами VAO мають право користуватися:

електромобілі та гібриди з відповідним екологічним маркуванням;

мотоцикли;

автобуси й таксі;

автомобілі екстрених служб;

транспорт, який перевозить людей з інвалідністю.

Крім того, водіїв попереджають, що на знаках можуть траплятися позначення «3+» або «4+». Це означає, що в автомобілі має перебувати щонайменше три або чотири особи відповідно. У разі порушення цих вимог сума штрафу залишається незмінною — 200 євро.

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Схожі смуги руху наразі діють і у Франції, проте там для них використовують інші символи. Мандрівникам, які орендують автомобілі в Іспанії, рекомендують уважно стежити за дорожніми покажчиками, оскільки незнання місцевих правил не звільняє від відповідальності.

Нагадаємо, у Польщі водії часто плутають два дорожні знаки, пов’язані з круговим рухом, через що можуть отримати чималий штраф. Йдеться про знаки A-8 і C-12, які мають різне значення.

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