Обігнав конкурентів із ДВЗ: найдешевший електромобіль Європи викликав неймовірний ажіотаж на "домашньому" ринку

Ця модель там розійшлася в кількості 1 195 екземплярів.

Як відомо, у березні 2021 року стартувало приймання замовлень на бюджетний електрокросовер - Dacia Spring.

За інформацією InsideEVs, цей автомобіль викликав шалений ажіотаж в Румунії.

Так, Dacia Spring став найпопулярнішою машиною, що найбільше продається на "домашньому" ринку, обігнавши конкурентів з ДВЗ. Ба більше: румунський хетч посідає третє місце серед усіх електрокарів, зареєстрованих у Західній Європі.

Згідно з останніми даними про автомобілі, Dacia Spring продали 1 195 одиниць в Румунії, що становить 10,4% ринку. Загальна кількість проданих моделей у Румунії становить 1 537 одиниць, і вже зараз розпочинаються масштабні поставки. Це відмінне досягнення для електромобіля, тому що загальний обсяг продажів автомобілів, що працюють лише на електриці, за 9 місяців становив 1 914 одиниць.

Причина в надзвичайно привабливій ціні 17 890 євро . Крім своєї батьківщини, Dacia Spring також став продаваним електромобілем у Франції (2 895 одиниць) і Німеччини (657 одиниць) у листопаді. Тільки на цих трьох ринках за місяць було продано 4747 одиниць цієї моделі.

Цікаво, що Dacia Spring заявлений, як “найдоступніший електричний кросовер в Європі”.

Dacia Spring Electric – європейська версія електрокара Renault K-ZE для китайського ринку, який, своєю чергою, створений на базі компактного кросовера Renault Kwid. Автомобіль досягає 3 734 мм в довжину і 1 770 мм в ширину за колісної бази в 2 423 мм.

Окрім того, у цієї моделі повністю електрична силова установка потужністю 33 кВт (44 к.с. і 125 Нм). Максимальна швидкість – 125 км/год (100 км/год для каршерінгової версії). Акумулятор на 26,8 кВт-год; запас ходу на одному заряді – 225 км (WLTP) або 295 км (WLTP City).