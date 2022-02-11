Очікуємо в Україні: Chery розпочала випуск нового бюджетного кросовера

До дилерів ця модель повинна дійти влітку 2022 року.

Компанія Chery розпочала виробництво нового бюджетного кросовера - Omoda 5 .

Про це повідомляє Autohome.

Зазначається, що збирання нової моделі стартувало на заводі в китайській провінції Аньхой.

Джерело називає приблизні ціни на модель на ринку Китаю: вони лежатимуть у діапазоні від 110 до 150 тисяч юанів (16-22 тисячі доларів). Після запуску на внутрішньому ринку Omoda 5 з'явиться і в інших країнах, оскільки Chery позиціонує як глобальний кросовер. Новинка з'явиться у Європі, Австралії та Новій Зеландії. Не виключено, що він може з'явитися й в Україні.

autohome

Компактний кросовер Chery досягає в довжину 4,4 метра за колісної бази 2,6 метра і не набагато перевищує Coolray за габаритами, але водночас поступається Jolion. За клієнтів новинка побореться за рахунок яскравого дизайну, широкого переліку доступного обладнання та сучасного салону з великою єдиною панеллю, що об'єднує пару 12,3-дюймових екранів – ця конфігурація знайома з Tiggo 8 Plus, Tiggo 7 Plus та Exeed TXL.

autohome

На першому етапі з конвеєра сходитиме лише одна модифікація з 1,6-літровим мотором потужністю 197 кінських сил у парі з семиступінчастим "роботом", а пізніше до неї приєднаються версія з бензиновим двигуном 1.5 від Tiggo 7 Pro, гібрид і повністю електричний варіант.