Очікується значне здорожчання: в США затверджено нові вимоги щодо виробництва автомобілів

Зміни почнуть діяти вже за кілька років.

У США ввели нові стандарти щодо виробництва автомобілів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, постанова агентства з охорони навколишнього середовища США, яку ухвалли в понеділок, 20 грудня, знаменує собою нові виклики для автомобільної промисловості заради "боротьби з глобальним потеплінням".

Адміністрація президента США Джога Байдена залучила автопром до порятунку планети та запровадила нові правила щодо зменшення викидів, які забруднюють атмосферу від легковиків та легких вантажівок.

Відомо, що постанова зобов’яже виробників та продавців дотримуватися нових стандартів. Так, нові обмеження на викиди вихлопних газів на найближчі чотири роки виявилися найбільшим кроком Байдена у боротьбі зі зміною клімату. Це змусить автовиробників викласти чимало коштів у розробку нових технологій зокрема систем очищення вихлопу та призведе до зростання цін на автомобілі.

У той же час ухвалені стандарти не можуть гарантувати, що до кінця десятиріччя половина нових автомобілів у США будуть електричними або гібридами, що підключаються, як обіцяв Байден. За словами державних регуляторів, із запровадженням нових правил такі автомобілі становитимуть приблизно п’яту частину продажу до 2026 року. Стандарти для автомобілів 2023-2026 років випуску вимагають, щоб до 2026 року вміст вуглекислого газу у вихлопах легкових автомобілів та пікапів становив в середньому 161 г на милю. На сьогодні в США автомобілі в середньому викидають 349 г СО2 на милю.

Окрім введення нових правил щодо скорочення вуглекислого газу для автомобілів, у плани адміністрації Байдена входить підтримка виробників електрокарів. Автовиробники неодноразово стверджували, що автомобілі з нетрадиційними силовими установками, на які припадає менше ніж п’ять відсотків продажу, не зможуть утриматися на ринку без субсидування та податкових пільг. Розроблений законопроект передбачає податкову підтримку покупців за перехід на електромобілі у розмірі до $12,5 тисячі.

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