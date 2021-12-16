Один загиблий та 20 поранених: паризький оператор таксі призупиняє експлуатацію Tesla Model 3 після фатальної аварії

Не виключено, що машина була на автопілоті.

Найбільша паризька таксомоторна компанія G7 призупинила використання 37 електромобілів Tesla Model 3.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що подібне рішення було ухвалено після фатальної аварії, яка трапилася минулими вихідними. Водій електрокара Tesla, який працює в цій службі, не впорався з керуванням та наїхав на велосипедиста та трьох пішоходів. Після цього він влетів у фургон. Унаслідок цієї ДТП він збив на смерть одну людину, ще 20 осіб отримали поранення. Інцидент трапився, коли він у свій вихідний віз родину до ресторану.

Представник G7 Taxi сказав, що водій спробував загальмувати, але натомість автомобіль прискорився. Невідомо, чи працювала машина у режимі автопілота.

Компанія Tesla заперечує наявність будь-яких технічних проблем з автомобілем, оснащеним функцією безпілотного водіння. Прокуратура Парижа розпочала розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та завдання тілесних ушкоджень. Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі також заявив, що на цьому етапі немає жодних доказів того, що аварія була пов'язана з технічною проблемою.

У G7 заявляють, власники Model 3, що працюють у компанії, отримають повну компенсацію за втрачені заробітки, а компанія вже шукає альтернативних автомобілів для відновлення роботи співробітників.

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