Одна помилка з ключами може залишити вас без авто: через що замок запалювання "вмирає"

Ключі від авто

Реклама

Звичка вішати на кільце ключів від автомобіля важкі брелоки, сувеніри чи інші дрібниці може призвести до дорогого ремонту. Інженери попереджають: зайва вага ключів здатна швидко зруйнувати замок запалювання.

Про це повідомляє SlashGear.

Механічне зношення: кожен грам має значення

Постійна додаткова маса тягне ключ униз, створюючи тривалий тиск на механізм замка. Цей тиск викликає мікротріщини, через які замок може вийти з ладу вже через рік активного використання.

Реклама

Якщо ви носите разом із ключем від авто ключі від квартири, важкі флешки, металеві підвіски чи пів десятка брелоків, готуйтеся до заміни замка, вартість якої залежно від моделі машини може становити кілька тисяч гривень.

Проблеми електронних брелоків

Власники сучасних авто з електронними брелоками також стикаються з неприємностями, які не обмежуються класичним замком:

батарея: найчастіше виходить з ладу елемент живлення.

удари та волога: фахівці наголошують, що мікросхеми в брелоках чутливі до падінь та контакту з водою, що призводить до руйнування контактів або несправності пристрою.

втрата прив’язки: іноді брелок «забуває» прив’язку до автомобіля. У такому разі його необхідно перепрограмовувати у сервісному центрі.

Поради експертів

Щоб уникнути несподіваної несправності, експерти радять:

Розділяти вагу: тримайте ключі від авто окремо від важких речей, щоб зменшити тиск на замок. Берегти електроніку: електронний брелок слід захищати від ударів та вологи.

Ця, здавалося б, дрібниця може зупинити ваш автомобіль у найбільш невідповідний момент.

Реклама

Нагадаємо, багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, не підозрюють, що в цей момент вони зобов’язані дотримуватися усіх Правил дорожнього руху (ПДР).

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати, тому водії дедалі частіше намагаються економити бензин, контролюючи швидкість і стиль водіння. Зазвичай використовують відомі поради: плавне прискорення, рух на високих передачах, підтримка стабільної швидкості. Однак існує один прихований трюк, який дозволяє зменшити витрату пального значно ефективніше за усі ці методи.