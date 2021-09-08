Одна з компактних моделей Nissan викликала шалений ажіотаж на ринку

Старт її продажу розпочався 17 серпня.
Компанія Nissan підбила перші підсумки продажу компактного хетчбека Note Aura.
Зазначимо, що на ринок ця модель офіційно вийшла 17 серпня. Поки що вона доступна лише в Японії, де розійшлася в кількості 10 151 одиниці. Як наслідок, такий результат істотно перевершив очікування Nissan.
Як відомо, Note Aura відрізняється від звичайного Note не лише обвісом та комплектаціями, а й переробленим кузовом. Довжина, ширина і висота автомобіля складають 4 045, 1 735 і 1 525 мм відповідно, тобто за збереження довжини стандартної версії Aura виявилась ширшою та вищою на 40 і 20 мм відповідно. У комплектацію Note Aura входить аудіосистема преміум-класу Bose.
Хетчбек доступний в гібридної версії, яка базується на 1,2-літровому бензиновому моторі HR12DE потужністю 82 к.с. і обертовим моментом 103 Нм та електричним двигуном віддачею в 136 к.с. і 300 Нм. Крім базової передньопривідною версії пропонується варіант 4X4. Примітно, що більшість покупців (70%) вибирають дорогу комплектацію G leather edition зі шкіряною оббивкою. Системи NissanConnect і ProPilot вибирають 80% клієнтів. 30% машин були продані з повним приводом.
Nissan Note Aura в Японії коштує від 2 613 300 ієн, це майже 24 тисяч доларів за актуальним курсом.
Раніше розповідалося про те, що Nissan за чотири місяці розпродав усі спорткари в ексклюзивній версії.