Одна з компактних моделей Nissan викликала шалений ажіотаж на ринку

Старт її продажу розпочався 17 серпня.

Компанія Nissan підбила перші підсумки продажу компактного хетчбека Note Aura .

Зазначимо, що на ринок ця модель офіційно вийшла 17 серпня. Поки що вона доступна лише в Японії, де розійшлася в кількості 10 151 одиниці. Як наслідок, такий результат істотно перевершив очікування Nissan.

Як відомо, Note Aura відрізняється від звичайного Note не лише обвісом та комплектаціями, а й переробленим кузовом. Довжина, ширина і висота автомобіля складають 4 045, 1 735 і 1 525 мм відповідно, тобто за збереження довжини стандартної версії Aura виявилась ширшою та вищою на 40 і 20 мм відповідно. У комплектацію Note Aura входить аудіосистема преміум-класу Bose.

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Хетчбек доступний в гібридної версії, яка базується на 1,2-літровому бензиновому моторі HR12DE потужністю 82 к.с. і обертовим моментом 103 Нм та електричним двигуном віддачею в 136 к.с. і 300 Нм. Крім базової передньопривідною версії пропонується варіант 4X4. Примітно, що більшість покупців (70%) вибирають дорогу комплектацію G leather edition зі шкіряною оббивкою. Системи NissanConnect і ProPilot вибирають 80% клієнтів. 30% машин були продані з повним приводом.

Nissan Note Aura в Японії коштує від 2 613 300 ієн, це майже 24 тисяч доларів за актуальним курсом.

Раніше розповідалося про те, що Nissan за чотири місяці розпродав усі спорткари в ексклюзивній версії.

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