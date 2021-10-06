Одна з країн розпродає зі знижкою парк із десятка Maserati: раніше на них витратили 6 мільйонів доларів

Одна з країн розпродає зі знижкою парк із десятка Maserati: раніше на них витратили 6 мільйонів доларів

Автомобілі закупили для одного саміту, щоб супроводжувати лідерів інших країн.

Уряд Папуа – Нової Гвінеї розпродає зі знижкою парк Maserati Quattroportes, на які раніше витратив 6 мільйонів доларів.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

У 2018 році країна готувалась до саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), тому вирішила вишукано зустріти лідерів інших країн.

Уряд закупив 40 Maserati, на які витратили майже 6 мільйонів доларів. Водночас у країні дуже погані дороги, і в деяких місцях для пересування там потрібні тільки позашляховики.

Тоді це рішення було піддане широкій критиці, і з поважних причин. Мабуть, найважливішим є те, що ПНГ не є багатою країною.

Чиновники заявили, що після саміту автомобілі продаватимуть третім сторонам, оскільки на них великий попит. Хоча в країні немає дилерського центру Maserati, в якому можна було б регулярного обслуговувати авто.

У підсумку з 40 Quattroportes лише три були продані за останні три роки. Решта зараз продаються за заниженою ціною, і урядовці визнали, що покупка розкішних седанів була помилкою.

Раніше повідомлялося, що у Польщі продають запчастини суперкара Maserati, який ще навіть не презентували.

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