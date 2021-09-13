Одна з країн Європи не хоче забороняти авто з ДВЗ

Одна з країн Європи не хоче забороняти авто з ДВЗ

Проте там розвиватимуть інфраструктуру для електрокарів.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що він проти заборони Європейського Союзу щодо продаж нових бензинових та дизельних автомобілів, яка має вступити в дію в 2035 році.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

"Ми не погодимось із забороною продажу автомобілів на викопному паливі. Це неможливо. Ми не можемо тут диктувати те, що зелені фанатики придумали в Європарламенті", – сказав Бабіш.

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У другій половині 2022 року Чехія головуватиме у Раді Європейського Союзу і зробить пріоритетною тему заборони двигунів внутрішнього згорання. Він додав, що країна буде підтримувати впровадження інфраструктури для електромобілів, але не субсидуватиме виробництво цих авто.

Чехія є однією з провідних країн з виробництва машин на душу населення. Автомобільна промисловість становить майже третину економіки країни, а такі компанії, як Skoda, Toyota та Hyundai, будують там свої авто.

Угода Євросоюзу щодо заборони ДВЗ вимагає, щоб середній рівень викидів нових транспортних засобів знизився на 55 відсотків від рівня 2021 року до 2030 року, а до 2035 року вони мають знизитися на 100%. Тобто всі нові автомобілі, зареєстровані у тому році, будуть з нульовим викидом.

Раніше повідомлялося, що влада Нью-Йорка підписала закон про відмову від автомобілів із ДВЗ.

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