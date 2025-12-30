Одна зарядка – мінус тисячі доларів: нова загроза для власників електрокарів

Зарядка електрокара / © Associated Press

Реклама

Заряджання електромобіля на публічних станціях може приховувати неочікувані ризики. Фахівці з кібербезпеки застерігають: через зарядну інфраструктуру зловмисники здатні втрутитися в роботу електронних систем авто та спричинити серйозні поломки.

Про це повідомляє GSM INFO.

Найбільш уразливим елементом, за словами експертів, залишаються зарядні кабелі, які використовуються у громадських місцях. Їх відносно легко модифікувати, приховавши всередині додаткові пристрої або шкідливі компоненти. Таке втручання не обов’язково призведе до викрадення автомобіля, однак може пошкодити програмне забезпечення чи електронні модулі, зокрема систему керування батареєю (BMS). Ремонт або заміна цього вузла обходиться власникам у значні суми.

Реклама

Фахівці наголошують, що подібні атаки можуть проявлятися не одразу. Ознаками проблеми можуть стати збої в роботі електроніки, нестабільна зарядка або повідомлення про помилки на панелі приладів, які з’являються після підключення до сумнівної станції.

Щоб зменшити ризики, власникам електромобілів радять користуватися перевіреними мережами зарядних станцій або, за можливості, заряджати авто вдома. Також рекомендують уважно стежити за роботою автомобіля після заряджання, регулярно оновлювати програмне забезпечення та обмежувати використання бездротових модулів, якщо в них немає потреби.

Аналітики прогнозують, що найближчими роками кількість кібератак на електромобілі та зарядну інфраструктуру зростатиме. Через це питання цифрової безпеки поступово стає не менш важливим, ніж технічний стан самого транспортного засобу.

Нагадаємо, висока репутація автомобільного бренду не завжди гарантує бездоганну надійність. Навіть відомі моделі з хорошою історією можуть стати джерелом постійних проблем і витрат. Тому ми писали, про рейтинг автомобільних моделей з частими поломками.