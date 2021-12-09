Одразу дві моделі FIAT провалили краштести на безпеку: відео

Їхній дебют на ринку відбувся в 2017 році.

Хетчбек FIAT Argo та седан Cronos провалили серію краштестів задля виявлення безпеки.

Відповідний висновок після випробувань зробили фахівці незалежної асоціації Latin NCAP .

Під час краш-тестів експерти перевіряли міцність конструкцій моделей під час лобового та бічного ударів. Крім того, експерти досліджували можливі травми пасажирів та захист пішоходів під час зіткнення. За результатами випробувань Fiat Argo та Cronos продемонстрували серйозну деформацію під час лобових ударів, а також жахливий захист пасажирів.

Зазначимо, що оцінювання проводилось для автомобілів, які випускаються та продаються у країнах Латинської Америки.

У базовій комплектації обох моделей відсутні електронні системи контролю стійкості, а також системи автоматичного та екстреного гальмування. Крім того, автомобілі позбавлені бічних подушок безпеки, а пасивні технології захисту знаходяться на вкрай низькому рівні. Як наслідок, усі ці показники дозволили спеціалістам Latin NCAP поставити Fiat Argo та Cronos по нулю балів у рейтингу безпеки. Крім того, автомобілі показали найнижчий рівень захисту пішоходів з тих пір, як організація почала відслідковувати цей показник у 2020 році.

"Fiat Argo / Cronos пропонує низьку безпеку не тільки своїм клієнтам, але й усім людям, які співіснують на вулицях з цим автомобілем. Fiat додає ще один автомобіль з низьким рівнем безпеки до списку автомобілів, які не захищають належним чином учасників дорожнього руху. Ми закликаємо Fiat перейти на більш безпечні автомобілі", - сказав голова Latin NCAP Стефан Бродзяк.

Після цього результату Fiat виступив із заявою, що “незабаром покращить цю модель та передасть її на тестування експертам, щоб продемонструвати покращення”, згідно з Latin NCAP.

Додамо, що обидві ці моделі дебютували на латиноамериканському ринку в 2017 році.

Раніше розповідалося про те, що один із найпопулярніших електрокарів Європи отримав нуль зірок за безпеку.