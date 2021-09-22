Оголошені претенденти на звання "Автомобіль року" в Південній Америці

Оголошені претенденти на звання "Автомобіль року" в Південній Америці

Переможці будуть визначені за трьома сегментами.

Стали відомі претенденти на звання "Автомобіль року" в Південній Америці.

Про це йдеться на офіційному сайті організаторів.

Зазначається, що до списку потрапили 23 моделі, які вже представлені на ринках США і Канади або з'являться там до кінця 2021 року. Журі, в яке входять 50 американських і канадських автомобільних журналістів, належить вибрати кращий легковий автомобіль, кращий кросовер і кращий пікап.

Спочатку список включав 36 моделей, але 13 автомобілів вже виключили. У лонг-лист потрапили вісім легкових автомобілів, а саме Audi A3, Cadillac CT5 в версії Blackwing, Genesis G70, Honda Civic, Lucid Air, дві моделі Mercedes-Benz - EQS і S-Class, а також Volkswagen Golf.

У категорії Utility Vehicle, яка включає кросовери, позашляховики та інші утилітарні автомобілі, за перемогу змагатимуться дев'ять моделей. Це Ford Bronco, Volkswagen ID.4, KIA Carnival, Genesis GV70, Ioniq 5, Hyundai Tucson, Jeep Grand Cherokee і Grand Wagoneer, а також Nissan Pathfinder.

І, нарешті, в номінації "Пікап року" представлені електричні GMC Hummer EV і Rivian R1T, Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz, Nissan Frontier, а також дебютувала буквально днями Toyota Tundra нового покоління.

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На 18-21 жовтня заплановано великий тест-драйв для журі, в рамках якого журналісти протестують всіх номінантів. 17 листопада в рамках автосалону в Лос-Анжелесі оголосять моделі, що пройшли у фінал, а переможців оголосять у січні 2022 року на заході, організованому Детройтской асоціацією автомобільних дилерів.

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