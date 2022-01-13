Оновлена версія культового позашляховика Toyota ідеально впоралася з краштестом: відео

Модель отримала п'ять зірок із п'яти.

Як відомо, в середині 2021 року компанія Toyota презентувала нове покоління культового позашляховика - Toyota Land Cruiser 300.

Незалежна організація ANCAP (входить до міжнародної асоціації Global NCAP) провела серію краштестів праворульного Toyota Land Cruiser 300, який нещодавно вийшов на ринки Австралії та Нової Зеландії.

Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

Так, у тестах взяв участь Land Cruiser 300 нового покоління у специфікації для місцевих ринків, з правим розташуванням керма та 3,3-літровим турбодизелем під капотом. Семимісний позашляховик був оснащений вісьмома ейрбегами, переднатягувачами ременів безпеки, адаптивним круїз-контролем, системами ABS та ESP, системою автоматичного екстреного гальмування, системою моніторингу мертвих зон та системою контролю стану водія, а також системою моніторингу руху у смузі.

Випробування за методикою ANCAP включають вісім етапів. Це фронтальний удар на швидкості 64 кілометри на годину з перекриттям 40 відсотків, фронтальний удар на швидкості 50 кілометрів о жорсткий бар'єр зі 100-відсотковим перекриттям, фронтальний удар о деформований бар'єр з частковим перекриттям, що рухається назустріч, бічний удар, бічний удар о стовп, а також стендові випробування крісел (імітація удару ззаду), тест на безпеку пішоходів та випробування систем превентивної безпеки.

Як наслідок, Toyota Land Cruiser заробив п'ять зірок. Безпеку водія та дорослих пасажирів оцінили на 34,08 бала з 38 можливих (89 відсотків), безпеку пасажирів-дітей – на 43,60 бала з 49 (88 відсотків), травмобезпеку для пішоходів – на 44,02 бала з 54 (81 відсоток), а превентивну безпеку - на 12,40 бала з 16 (77 відсотків).

Також експерти ANCAP оцінили багату комплектацію з безпеки: всі Land Cruiser отримали 10 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

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