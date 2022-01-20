Оновлену версію культового позашляховика Toyota доведеться чекати чотири роки

У компанії вже перепросили за подібне тривале очікування.

Рестайлинговий варіант культового позашляховика Toyota Land Cruiser 300 суттєво затримується задля доправлення клієнтам.

Про це офіційно повідомив японський автовиробник.

Так, у Toyota перепросили за ситуацію, що склалася, і повідомляють, що чекати позашляховик доведеться близько чотирьох років. Причина складнощів з поставками – високий попит на модель та дефіцит мікроелектроніки, який перейшов із минулого на нинішній рік та продовжує впливати на виробництва.

Зазначимо, що черга вишикувалася ще на моменті приймання замовлень. Від липня, коли Land Cruiser 300 став доступний для замовлення, і до початку серпня було оформлено понад 20 тисяч заявок, причому йдеться про передплачені автомобілі.

На вибір запропоновано кілька модифікацій: з бензиновим мотором V6 об'ємом 3,5 літра, який розвиває 409 кінських сил і дизельним 3,3-літровим V6 на 309 сил. Обидва вони поєднуються з 10-ступінчастим автоматом і постійним повним приводом. Позашляховик доступний з п'яти- і семимісцевим салонами. Журналісти не уточнюють, які саме версії користуються найбільшим попитом і за якими вишикувалися чергу на чотири роки вперед.

В Японії Toyota Land Cruiser 300 коштує від 5 100 000 ієн ( 46,5 тисяч доларів ).

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