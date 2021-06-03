Ось це так "подяка": в Казахстані БелАЗ розчавив позашляховик Suzuki, який приїхав його ремонтувати

Лише дивом вдалося уникнути жертв.

Доволі незвичайний та водночас дуже небезпечний інцидент трапився на одному з кар'єрів Карагандинської області в Казахстані.

Кар'єрний самоскид БелАЗ випадково наїхав на сріблястий позашляховик Suzuki Grand Vitara XL-7, люди в якому прибули на кар'єр, аби відремонтувати самоскиду кондиціонер. Утім, "подяка" виявилася трохи іншою.

Зазначається, що цей інцидент трапився 1 червня. Водій БелАЗ просто не помітив автомобіль, який під'їхав надто близько, та просто його розчавив. Цей інцидент вдалося зафіксувати камері позашляховика.

Попри таку аварію, ніхто з людей не постраждав, адже двоє пасажирів Suzuki дивом встигли вискочити, а ще один залишився всередині, але його самоскид не зачепив. Із неприємного - кросовер отримав настільки сильні пошкодження, що не підлягає відновленню. Тепер йому тільки одна дорога - на металобрухт.

motor.ru

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