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- Авто Світ
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Паркування, яке обертається штрафом: де водіїв ловлять найчастіше останнім часом
В Україні зростає кількість штрафів за паркування на велосипедних доріжках. Поліція фіксує все більше випадків, коли авто залишають у недозволених місцях.
На українських дорогах набирає обертів тенденція, яка обурює велосипедистів і б’є по кишені водіїв: усе більше автомобілістів штрафують за паркування на велосипедних доріжках.
Про зростання таких порушень повідомили в столичній патрульній поліції. За залишення автівки на велодоріжці передбачено штраф — 340 гривень.
Згідно з ПДР, велодоріжка — це зона з твердим покриттям, яка призначена виключно для велосипедистів. Вона може проходити вздовж дороги, тротуару чи окремо від проїжджої частини. Але важливо: якщо немає відповідних дорожніх знаків або розмітки, така смуга не вважається велодоріжкою — і штрафувати за паркування на ній не мають підстав.
Проте там, де знаки та розмітка є, будь-яке порушення — це не лише адміністративна відповідальність, а й ризик для безпеки учасників дорожнього руху. Заблокована велодоріжка змушує велосипедистів виїжджати на проїжджу частину, що створює додаткові небезпеки.
У поліції закликають водіїв уважніше ставитися до знаків і поважати права велосипедистів: це елементарна культура дорожнього руху.