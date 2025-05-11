Паркування, яке обертається штрафом: де водіїв ловлять найчастіше останнім часом

Автомобілістів штрафують за паркування на велосипедних доріжках. / © youtube.com/Патрульна поліція Києва

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На українських дорогах набирає обертів тенденція, яка обурює велосипедистів і б’є по кишені водіїв: усе більше автомобілістів штрафують за паркування на велосипедних доріжках.

Про зростання таких порушень повідомили в столичній патрульній поліції. За залишення автівки на велодоріжці передбачено штраф — 340 гривень.

Згідно з ПДР, велодоріжка — це зона з твердим покриттям, яка призначена виключно для велосипедистів. Вона може проходити вздовж дороги, тротуару чи окремо від проїжджої частини. Але важливо: якщо немає відповідних дорожніх знаків або розмітки, така смуга не вважається велодоріжкою — і штрафувати за паркування на ній не мають підстав.

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Проте там, де знаки та розмітка є, будь-яке порушення — це не лише адміністративна відповідальність, а й ризик для безпеки учасників дорожнього руху. Заблокована велодоріжка змушує велосипедистів виїжджати на проїжджу частину, що створює додаткові небезпеки.

У поліції закликають водіїв уважніше ставитися до знаків і поважати права велосипедистів: це елементарна культура дорожнього руху.