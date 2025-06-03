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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Паркування на місцях для людей з інвалідністю: що загрожує порушникам

За паркування на спеціальних місцях для людей інвалідністю без підтвердження водії можуть втратити значну суму зі свого гаманця.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Паркомісце для людей з інвалідністю

Паркомісце для людей з інвалідністю / © uriston.com

Паркування автомобілів на місцях для людей з інвалідністю — доволі поширена проблема в Україні, особливо в великих містах з нестачею паркомісць та інтенсивним рухом. Однак це порушення має серйозні наслідки — закон передбачає для таких водіїв значні штрафи.

Про це пише SUV News.

Великі штрафи за порушення

Паркуватися на місцях, що призначені для людей з інвалідністю, дозволено лише тим, хто має відповідне підтвердження. Водіям, які порушують це правило, загрожує штраф у розмірі 1020–1700 гривень (від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів), який виписується на місці.

Штрафувати за таке порушення мають право виключно співробітники Національної поліції.

Вимоги до водіїв з інвалідністю

Важливо знати, що штрафи можуть отримати й водії з інвалідністю, якщо вони не дотримуються певних правил. Такі люди повинні обов’язково розміщувати в лівому нижньому куті лобового скла авто спеціальний знак: «Водій з інвалідністю».

Окрім того, на вимогу поліції водії з інвалідністю повинні пред’явити документ, що підтверджує право на паркування у спеціальній зоні.

У разі відмови або відсутності такого посвідчення, патрульні мають право скласти протокол. На думку експертів, особам з інвалідністю слід постійно мати при собі відповідні документи, щоб уникнути непорозумінь і штрафних санкцій.

Нагадаємо, власники старих водійських посвідчень, виданих до 2011 року, ризикують втратити право користуватися ними безстроково.

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