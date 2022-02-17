Перше покоління популярного в Україні кросовера Renault Duster зняли з виробництва

Модель сходила з конвеєра останні 12 років.

Кросовер Renault Duster першого покоління більше не випускатиметься.

Про це повідомляє Autocar.

За інформацією джерела, цього тижня припинилося виробництво в останній країні, де цю модель ще випускали - в Індії. Автомобіль майже 10 років збирали на потужностях заводу у містечку Шріперумбудур у штаті Тамілнад на півдні півострова.

Зазначимо, що Renault Duster першої генерації сходив із конвеєра останні десять років. Країною, де Duster вперше став на конвеєр 2010 року, була Румунія – там він випускався під шильдиком Dacia. Крім Румунії та Індії, "перший" Duster випускали в Бразилії від 2012 до 2020 року.

Два роки тому індійський Duster зазнав глибокої модернізації, в результаті якої неекологічний 1,5-літровий дизель замінили на бензиновий турбомотор 1.3 потужністю 156 кінських сил, яким оснащується Duster другого покоління. Пару двигуна складає безступінчаста коробка передач CVT.

Тепер же "перший" Duster залишив Індію, а позашляховик другого покоління, який дебютував ще 2017 року, до неї так і не дістався. За даними видання, поки що Renault навіть не оголошувала про плани його виведення на місцевий ринок.

Додамо, що Renault Duster є одним з найпопулярніших нових автомобілів на українському ринку. Кросовер часто стає бестселером місяця і стабільно користується високим попитом серед українців.

Читайте також:

Усе про автомобіль Renault Duster: за рахунок чого він настільки популярний та хто складає йому конкуренцію

Доведеться чекати пів року: оновлений кросовер Renault Duster, який доступний в Україні, викликав шалений ажіотаж

Аналог бюджетного паркетника: що придбати на українському ринку замість Renault Duster