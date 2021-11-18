Байден протестував перший випущений електропікап Hummer потужністю тисяча "коней": відео

Президент США був вражений новим електромобілем.

Компанія General Motors запустила нове виробництво електромобілів у Детройті. Фабрика Factory ZERO випускає виключно електрокари.

Президент США Джо Байден завітав на підприємство для того, щоб оцінити настільки важливий об’єкт для США. Про це повідомляє канал C-SPAN.

Першим автомобілем, який зійшов з конвеєру став новітній GMC Hummer EV. Це авто вже наробило багато галасу у ЗМІ, своєю потужністю у тисячу кінських сил та системою паралельного руху Crab Walk.

rbc.ua

Джо Байдену дозволили провести випробовування першого випущеного Hummer EV та прокататися на ньому територією заводу. Він проїхався на цьому велетні 10 хвилин, так як йому надали топову версію з трьома двигунами і потужністю тисячу коней, президент не соромився натискати на педаль газу і був вражений динамікою пікапу.

Максимальна комплектація такого електромобілю коштує 112 тисяч доларів, що ж за ці гроші отримає майбутній власник? Звісно, дуже багато машини, GMC Hummer EV дійсно великий. Сучасний дизайн, гарний інтер’єр і дуже солідні технічні характеристики. Тисяча "коней" розганяють “велетня” до першої сотні усього за 3 секунди. Також він отримав досить непогану батарею, на одному заряді пікап зможе проїхати 560 кілометрів.

iXBT

Більш бюджетні версії також є, вони стартують від 80 тисяч доларів. Та, якщо, хочеться більшого різноманіття, в 2023 році на фабриці Factory ZERO стартує виробництво інших моделей - Hummer SUV та Chevrolet Silverado.

Раніше ТСН.Авто розповідав про перший електромобіль від Huawei. Його головна фішка – тисяча кілометрів на одному заряді.