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Байден протестував перший випущений електропікап Hummer потужністю тисяча "коней": відео

Байден протестував перший випущений електропікап Hummer потужністю тисяча "коней": відео

Reuters

Президент США був вражений новим електромобілем.

Компанія General Motors запустила нове виробництво електромобілів у Детройті. Фабрика Factory ZERO випускає виключно електрокари.

Президент США Джо Байден завітав на підприємство для того, щоб оцінити настільки важливий об’єкт для США. Про це повідомляє канал C-SPAN.

Першим автомобілем, який зійшов з конвеєру став новітній GMC Hummer EV. Це авто вже наробило багато галасу у ЗМІ, своєю потужністю у тисячу кінських сил та системою паралельного руху Crab Walk.

© rbc.ua
rbc.ua

Джо Байдену дозволили провести випробовування першого випущеного Hummer EV та прокататися на ньому територією заводу. Він проїхався на цьому велетні 10 хвилин, так як йому надали топову версію з трьома двигунами і потужністю тисячу коней, президент не соромився натискати на педаль газу і був вражений динамікою пікапу.

Максимальна комплектація такого електромобілю коштує 112 тисяч доларів, що ж за ці гроші отримає майбутній власник? Звісно, дуже багато машини, GMC Hummer EV дійсно великий. Сучасний дизайн, гарний інтер’єр і дуже солідні технічні характеристики. Тисяча "коней" розганяють “велетня” до першої сотні усього за 3 секунди. Також він отримав досить непогану батарею, на одному заряді пікап зможе проїхати 560 кілометрів.

© iXBT
iXBT

Більш бюджетні версії також є, вони стартують від 80 тисяч доларів. Та, якщо, хочеться більшого різноманіття, в 2023 році на фабриці Factory ZERO стартує виробництво інших моделей - Hummer SUV та Chevrolet Silverado.

Раніше ТСН.Авто розповідав про перший електромобіль від Huawei. Його головна фішка – тисяча кілометрів на одному заряді.

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