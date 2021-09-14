Під час втечі з ДТП влаштував величезну аварію: Мережу підірвало відео з дивною поведінкою водія вантажівки

На заваді цього дивака став величезний затор.

У Мексиці, мабуть, трапилася одна з найбезглуздіших аварій в усій історії.

Про це інцидент повідомляє Motor1.

Зазначається, що дорожня подія трапилась у Мехіко і її перебіг був знятий з різних кутів перехожими, випадковими свідками та учасниками ДТП, яка стала масовою.

Як можна побачити у відео нижче, білий тягач Volvo раптово протаранив ззаду автомобілі, водії яких нічого не підозрювали. Рожеве таксі протаранило так сильно, що воно оберталося, поки його водій марно намагався вирватися з дороги.

Y en Añil y Resina, en la Granjas México, en Iztacalco, automovilistas a los golpes tras bloqueo de taxistas pic.twitter.com/NyvdaEjuTj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 9, 2021

Повідомляється, що перед в’їздом у Мехіко, водій вантажівки потрапив у аварію з таксистом, а потім спробував утекти з місця події. Однак його втеча була зупинена затором на найближчому світлофорі.

OTRO ÁNGULO!



El conductor de un trailer embistió varios vehículos con todo y personas en su interior. Fue en Av. Añil, Iztacalco #CDMX



De milagro no hubo muertos ni heridos pic.twitter.com/VZyigvHdfy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2021

Небайдужі люди кинулись зупиняти вантажівку і перші спроби були марними, але на місце події вчасно з'явилася поліція, яка врешті зупинила безлад на дорозі та змусила водія здатися.

Наразі невідомо, які санкції будуть застосовані цьому водію, але можна не сумніватися, що він понесе серйозне покарання.

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