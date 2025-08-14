- Дата публікації
Пікап Toyota Tacoma проїхав 2,5 мільйона км: власник розкрив секрет неймовірної витривалості
Пікап Toyota Tacoma 2008 року з пробігом 2 500 000 км вражає своєю витривалістю. Власник розкрив секрет довговічності.
Toyota заслужено вважають виробником надійних автомобілів. Багато моделей цієї марки демонструють величезний пробіг при мінімальних технічних проблемах.
Про це пише видання “Автотема”.
Особливо вражаючим прикладом є пікап Toyota Tacoma 2008 року, пробіг якого досяг рекордних 2 500 000 кілометрів. Автомобіль належить американському водієві-експедитору Майку Нілу і входить до списку машин з найбільшим пробігом у світі.
За словами Ніла, він придбав Tacoma з пробігом 201 000 км. Секрет довговічності автомобіля полягає у регулярному технічному обслуговуванні: своєчасна заміна мастила, догляд за двигуном, коробкою передач та іншими критично важливими агрегатами.
Ніл підкреслює, що завдяки такому підходу оригінальний двигун і трансмісія його пікапа працювали без проблем більшу частину рекордного пробігу. Коробку передач довелося замінити лише після 2 100 000 км.
Компанія Toyota була настільки вражена витривалістю Tacoma, що запросила власника привезти автомобіль до штаб-квартири для детального аналізу інженерами.