Пікап Toyota Tacoma проїхав 2,5 мільйона км: власник розкрив секрет неймовірної витривалості

Toyota Tacoma / © Redarc

Toyota заслужено вважають виробником надійних автомобілів. Багато моделей цієї марки демонструють величезний пробіг при мінімальних технічних проблемах.

Про це пише видання “Автотема”.

Особливо вражаючим прикладом є пікап Toyota Tacoma 2008 року, пробіг якого досяг рекордних 2 500 000 кілометрів. Автомобіль належить американському водієві-експедитору Майку Нілу і входить до списку машин з найбільшим пробігом у світі.

За словами Ніла, він придбав Tacoma з пробігом 201 000 км. Секрет довговічності автомобіля полягає у регулярному технічному обслуговуванні: своєчасна заміна мастила, догляд за двигуном, коробкою передач та іншими критично важливими агрегатами.

Ніл підкреслює, що завдяки такому підходу оригінальний двигун і трансмісія його пікапа працювали без проблем більшу частину рекордного пробігу. Коробку передач довелося замінити лише після 2 100 000 км.

Компанія Toyota була настільки вражена витривалістю Tacoma, що запросила власника привезти автомобіль до штаб-квартири для детального аналізу інженерами.