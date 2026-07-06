Пішоходам в Україні загрожують штрафи: які порушення ПДР караються найсуворіше

За що карають пішоходів в Україні / © УНІАН

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В Україні пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху і, відповідно до законодавства, несуть відповідальність за недотримання встановлених правил нарівні з водіями. За що можуть оштрафувати пішохода в Україні?

Про це розповіли РБК-Україна.

За що можуть штрафувати пішоходів в Україні

Адвокат Євген Буліменко поділився, що питання відповідальності пішоходів регулюється статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Покарати пішохода можуть за ігнорування сигналів регулювання, перехід проїзної частини безпосередньо перед автомобілем, що наближається, рух у невстановлених місцях та порушення інших правил дорожнього руху — за це штраф становить 255 гривень.

Правопорушення, скоєні в особливих обставинах, або такі, що призвели до небезпечних ситуацій, караються інакше.

Якщо пішохід був у стані алкогольного сп’яніння, сума стягнення зростає до 680 гривень.

Якщо пішохід створить загрозу на дорозі, його можуть оштрафувати на 850 гривень або відправити на громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Це вирішує суд.

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Якщо порушення зафіксовано у звичайному режимі, постанову про накладення штрафу виносить представник Національної поліції. На оплату громадянину надається 15 днів із моменту вручення документа.

У разі оскарження постанови — не пізніше 5 днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення», — додав адвокат.

Якщо проігнорувати оплату штрафу, справу передадуть до державної виконавчої служби. У такому випадку сума штрафу зросте вдвічі.

Водія маршрутки з Франківська оштрафували через відео у соцмережах

Нагадаємо, що в Івано-Франківську патрульні поліцейські притягнули до відповідальності 62-річного водія маршрутки. Приводом для реагування правоохоронців стало «вірусне» відео, яке поширилося в Мережі.

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На кадрах чітко видно, як керманич маршрутки двічі грубо порушив правила дорожнього руху. Зокрема, водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, а також проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора.

Поліцейські оперативно встановили особу порушника та розшукали транспортний засіб, після чого склали на чоловіка адміністративні матеріали. У поліції Івано-Франківської області вкотре наголосили, що водій громадського транспорту несе пряму відповідальність не лише за власну безпеку, а й за життя пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

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